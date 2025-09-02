Muere querido actor de la saga Crepúsculo tras ser hospitalizado de emergencia

La industria cinematográfica, de nuevo, se viste de luto. La tarde de este lunes 1 de septiembre, confirmaron la lastimosa muerte de un querido actor de la saga de ‘Crepúsculo’. El histrión estuvo hospitalizado en sus últimos días de vida, según informaron en el portal TMZ.

La noticia de la muerte del querido integrante de la saga ‘Crepúsculo’ causó total conmoción en las redes sociales. Sus fieles seguidores no tardaron en pronunciarse con desgarradores mensajes de despedida dedicados al histrión.

¿Qué actor de la saga ‘Crepúsculo’ murió hoy lunes 1 de septiembre?

Lastimosamente, hoy 1 de septiembre, se confirmó la muerte de Graham Greene, actor de ‘Crepúsculo’ y ‘Bailando con los de lobos’, quien se consolidó en la industria cinematográfica como uno de los histriones con carácter “más respetado”, según sus colegas.

De acuerdo con el portal TMZ, Graham Greene perdió la vida el pasado domingo 31 de agosto en un hospital de Toronto. Según reportó el sitio, el actor falleció a los 73 años.

Asimismo, el representante de Graham, Michael Greene, puntualizó que el histrión fue “un hombre de gran carácter moral” y todos sus seguidores lo extrañarán por su gran trayectoria en la industria.

¿Por qué Graham Greene, actor de ‘Crepúsculo’ y ‘Bailando con los lobos’, fue hospitalizado?

Según el medio TMZ, Graham Green, quien fue nominado al Oscar como Mejor actor de reparto, pasó sus últimos momentos de vida junto a su esposa, Hilary Blackmore.

Sin embargo, todavía no se han revelado los motivos de su hospitalización, así como de su muerte. Se desconoce Graham padecía alguna enfermedad que lo haya llevado a estar internado en el nosocomio.

No obstante, diversos internautas no tardaron en expresar su nostalgia por la muerte de Green. La mayoría recordaron sus personajes más emblemáticos. Estos fueron algunos comentarios:

“Fallece Graham Greene a los 73 años. Inolvidable en ‘Bailando con Lobos’, divertido en ‘Maverick’. Hace poco lo volví a ver en ‘Corazón Trueno’. Descansa en paz”,

“Ohhh. Nos ha dejado un genio total, inolvidable en esa obra escandalosa Costner que es ‘Bailando con lobos’ . Nos ha dejado con 73 años Graham Greene”,

. Nos ha dejado con 73 años Graham Greene”, “Nos ha dejado el actor Graham Greene. Canadiense de ascendencia nativa americana, fallece a los 73 años después de una dilatada carrera en Hollywood.”,

¿Quién fue Graham Greene, actor de ‘Crepúsculo’?

Graham Greene fue un destacado actor canadiense de origen indígena Oneida, recordado por su papel como Harry Clearwater en la saga ‘Crepúsculo': Luna nueva’, donde interpretó al jefe tribal que se convirtió en un entrañable mentor para Bella Swan.

Nació el 22 de junio de 1952 en la Reserva Six Nations, Ontario, Canadá. Se formó en el Centre for Indigenous Theatre en Toronto y comenzó su carrera en el teatro durante la década de 1970.

Hizo su debut en televisión en 1979 con un episodio de ‘The great detective’, y en cine en 1983 con la película ‘Running brave’. Alcanzó fama internacional por interpretar a Kicking Bird en ‘Bailando con los lobos’ (1990), lo que le valió una nominación al Oscar como Mejor actor de reparto.

Participó en películas como:



The green mile,

Maverick,

Thunderheart y

La saga Crepúsculo,

Además de series televisivas como:



Northern exposure,

Reservation dogs,

The last of us,

Tulsa king, entre otras.

El actor Graham Green recibió múltiples premios, incluidos la Orden de Canadá, Gemini, Canadian Screen Awards, un Grammy por mejor álbum hablado para niños y un premio a la trayectoria nacional.