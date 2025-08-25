Muere actor de Los soprano que probó suerte después de los 60 años y conquistó Hollywood

Jerry Adler, actor, director y productor, reconocido por sus papeles en “Los soprano"y “The good wife”, murió el pasado 23 de agosto a los 96 años de edad.

Adler se convirtió en un rostro querido y reconocido por su papel de Herman “Hesh” Rabkin en la aclamada serie “Los soprano”, pero su historia en el entretenimiento comenzó mucho antes, entre bastidores de Broadway.

¿De qué murió Jerry Adler, actor de Los soprano?

Jerry Adler murió el sábado, según un breve anuncio familiar confirmado por la Capilla Conmemorativa Riverside en Nueva York, según sus seres queridos, el actor se fue en paz mientras dormía en su casa en Nueva York.

No se detallaron las causas específicas de su fallecimiento, pero informaron que pasó sus últimos momentos de vida acompañado de sus seres queridos. Esta noticia conmovió a compañeros de profesión y a millones de fanáticos que siguieron su carrera durante décadas.

Muere Jerry Adler actor de Los soprano a los 96 años. / IMDB

¿Quién fue Jerry Adler de Los soprano y en qué otras producciones actuó?

Además de su papel en “Los soprano”, Jerry Adler brilló en televisión con su personaje Howard Lyman en “The good Wifey”

Su carrera actoral inició tarde, después de los 60 años, pero se mantuvo vigente por más de tres décadas frente a la cámara. Incluso regresó a Broadway, esta vez sobre el escenario, con obras como “Taller than a dwarf"de Elaine May en 2000 y “Fish in the dark” de Larry David en 2015.

Series de televisión donde actuó Jerry Adler



“Los sopranos” – interpretó a Herman “Hesh” Rabkin durante seis temporadas.

“The good wife” – dio vida al abogado Howard Lyman.

“The good fight” – retomó su personaje de Howard Lyman.

“Rescue me” – participación especial en la serie dramática.

“Mad about you” – papel recurrente en la comedia noventera.

“Transparent” – apareció en la exitosa producción de Amazon.

“The west wing” – participación en la aclamada serie política.

“Broad city” – intervino en la comedia de culto.

Películas en las que apareció Jerry Adler



“Manhattan murder mystery” (1993), dirigida por Woody Allen.

“Prime” (2005), comedia romántica con Meryl Streep y Uma Thurman.

“A most violent year” (2014), drama criminal aclamado por la crítica.

Obras de Broadway donde participó en escena



“Taller than a dwarf” (2000), escrita por Elaine May.

“Fish in the dark” (2015), debut teatral de Larry David.

Antes de convertirse en actor reconocido, Jerry Adler trabajó detrás de escena en más de 50 producciones de Broadway, incluyendo la legendaria “My fair dady”. Fue director de escena, productor y director, colaborando con figuras de la talla de Marlene Dietrich, Julie Andrews y Richard Burton. Hijo de Philip Adler —gerente del famoso Group Theatre— y primo de la reconocida maestra de actuación Stella Adler, Jerry nació en el corazón del teatro y supo aprovechar esa herencia artística.

¿Qué personaje interpretó Jerry Adler en Los soprano?

El papel que lo catapultó a la fama internacional fue el de Herman “Hesh” Rabkin, asesor y amigo cercano de Tony Soprano en la exitosa serie de HBO.

Su personaje era un productor musical con conexiones en el mundo de la mafia, que aportaba sabiduría y consejos al protagonista. Adler participó a lo largo de las seis temporadas de la serie, convirtiéndose en una de las figuras más entrañables y recordadas por los fans.