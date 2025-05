Muere actor de ‘Los Soprano’ y ‘The Wire’, a los 84 años: luchaba contra una terrible enfermedad

Hollywood se vio conmocionado ante la muerte de Chaley Scalies, actor principalmente reconocido por participar en ‘Los Sopranos’ y ‘The Wire’, a los 84 años, tras años de lucha contra una terrible enfermedad neurodegenerativa.

La noticia fue confirmada por su hija Anne Marie Scalies, a través del medio ‘The Hollywood Reporter’. De acuerdo con sus declaraciones, el actor falleció el pasado jueves 1 de mayo, en una residencia de ancianos en Phoenixville, Pennsylvania.

¿De qué murió Charley Scalies, actor de ‘Los Soprano’?

Si bien no especificó cuál fue la causa de muerte, Anne Marie reveló que su padre llevaba muchos años luchando contra el Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que causa un deterioro progresivo en la memoria, el pensamiento y otras habilidades cognitivas.

A través de redes sociales, la hija del actor también le dedicó un emotivo mensaje de despedida, en el que resalta que, pese al gran dolor que siente por su ausencia, está tranquila de que ahora se encuentra “en paz”.

“Fuiste mi primer amor. Gracias por todo lo que me has enseñado y continuaste enseñándome durante tu transición. Me reconforta que ahora estés en paz. Para mis amigos y familiares que han estado vigilándome, es un honor ser la niña de Charley, para siempre y para siempre”, manifestó.

La publicación se llenó de comentarios en los que lamentaban su pérdida y mandaban sus condolencias a ella y su familia. El famoso era padre de cinco hijos y abuelo de cuatro nietos.

¿Cómo fue la participación de Charley Scalies en ‘Los Soprano’?

Si bien Charley Scales participó en varios proyectos importantes, el más reconocido ha sido ‘Los Soprano’, una serie que sigue la vida de Tony Soprano, un jefe de la mafia en Nueva Jersey que debe equilibrar su vida criminal con los problemas familiares y personales que enfrenta.

En dicha producción, estrenada en 1999, Charley Scalies interpretó a Molinaro, el entrenador de fútbol americano de la escuela secundaria de Tony en una secuencia de sueños.

Charley Scalies / Redes sociales

¿Quién es Charley Scalies?

Charley Scalies es un actor que nació el 19 de julio de 1940 en Filadelfia, Estados Unidos. Su debut en la industria artística fue 1995, con la película ‘Condición roja’.

Además de su participación en ‘Los Soprano’, también estuvo en otras producciones como:

‘The Wire’

‘12 monos’

‘Libertad en las alturas’

‘La ley y el orden’

‘La caseta del perro’

‘Chica de Jersey’

Su última aparición en televisión fue en 2008, cuando colaboró en un capítulo de ‘Casos sin resolver’. Tras esto, se retiró definitivamente de la televisión y solo se supo que, previo a ir a una residencia de ancianos, estuvo viviendo con su esposa en Pensilvania.

