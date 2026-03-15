Horóscopo semanal del 16 al 22 de marzo del 2026, ¡todos los signos!

Empezamos con la época del signo de Aries. Son pioneros, líderes natos con gran iniciativa, audaces. No temen asumir riesgos. Los Aries tienen una energía inagotable, pasión e impulsividad. Quieren ser los mejores.

Las personas del signo Aries actúan rápido, sin pensar en las consecuencias, con decisiones apresuradas. Son directos y sinceros. Valoran la verdad. No suelen andarse con rodeos. La rutina les aburre y detestan esperar, ya que les genera frustración y ansiedad.

Aries del 16 al 22 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Aries las personas nacidas del 21 de marzo al 20 de abril.

Ha habido muchos inconvenientes que parecen menores, pero que han puesto constantemente piedras en tu camino. La posición de los astros no está fácil, entre Mercurio retrógrado, el Sol en Piscis, el pasado eclipse lunar y el cambio de Venus a Aries. Por eso estás tan emocional, a ratos confundido.

Tu salud puede presentar ciertos síntomas añejos que vuelven a resurgir. Solucionarás temas familiares importantes y todo mejorará a partir de abril. Medita y calma tu mente.

Lee: Horóscopo 2026: Aries, las predicciones para cada mes del año ¿Qué le depara el destino en 2026?

Aries, horóscopo semanal de 16 al 22 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Tauro del 16 al 22 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Tauro las personas nacidas del 21 de abril al 21 de mayo.

Eres único. No te compares con nadie. Date cuenta de que tu vida cambia para bien. Ya cruzaste el periodo más difícil. Estás en plena recuperación. Entras a la madurez mental y emocional. Eso, a veces, puede ser confuso, pero es por tu más alto bien.

Todo va lento, pero seguro. Quieres más dinero, pronto se te dará esa oportunidad que deseas. Será un éxito y marcará el rumbo de una nueva área laboral que se abre para ti. Un amor inesperado aparece en el camino.

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Aries, horóscopo semanal de 16 al 22 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Géminis del 16 al 22 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Géminis las personas nacidas del 22 de mayo al 21 de junio.

Regresa la confianza en ti mismo, después de una larga temporada en la que tu mente cayó en depresión o confusión. Se caen todas las máscaras. Sabrás exactamente con quién cuentas y sus verdaderas intenciones.

También tú soltarás tu máscara. Te desnudarás ante ti mismo para soltar esa personalidad y entrar en una nueva versión mejorada de tu ser. A tu creatividad le urge realizar cosas nuevas. Lo lograrás en abril, cuando Mercurio, tu regente, está directo.

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Géminis, horóscopo semanal de 16 al 22 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Cáncer del 16 al 22 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Cáncer las personas nacidas del 22 de junio al 23 de julio.

Sube las antenas, porque recibes muchas señales de tus maestros espirituales invisibles y de Dios. Te abrirás a nuevos cursos, enseñanzas y técnicas para mejorar los servicios que ofreces en tu labor. Júpiter, el expansivo, ha entrado a tu signo.

Prepárate para un crecimiento tremendo muy positivo, sobre todo en tu economía y mundo social. Cuidado con hacer compras en línea, porque puede ser un fraude. Es hora de pasar al siguiente nivel de tu vida, ¡ya estás listo!

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Cáncer, horóscopo semanal de 16 al 22 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Leo del 16 al 22 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Leo las personas nacidas del 24 de julio al 23 de agosto.

Los movimientos drásticos que esperabas que se dieran por sí solos, para no sentirte responsable de ellos directamente, ya están sucediendo. Todo se pondrá en su lugar. Te sentirás liberado. Ya no hay marcha atrás. Es hora de seguir al nuevo ciclo del camino, por tu más alto bien y el de tu bolsillo.

La rebeldía bien canalizada, para crear algo nuevo, será tu mejor aliada en este momento. Las dificultades financieras desaparecerán en el segundo semestre del año.

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Leo, horóscopo semanal de 16 al 22 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Virgo del 16 al 22 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Virgo las personas nacidas del 24 de agosto al 23 de septiembre.

Te dedicarás a mejorar tu hogar, decoración, muebles y composturas. Te has permitido jugar más, disfrutar, gozar, dedicarte a ti mismo, porque te urgía.

Llegan cambios muy rápidos, tanto en tu zona laboral, como en el amor y la economía, con nuevos horizontes que mejorarán tu estatus. En tu oficina se aclara una situación a tu favor. Un tema relacionado con testamentos o propiedades se soluciona con el notario adecuado. Gastas mucho, pero te la pasas muy bien.

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Virgo, horóscopo semanal de 16 al 22 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Libra del 16 al 22 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Libra las personas nacidas del 24 de septiembre al 23 de octubre.

Recibes buenas noticias vía telefónica. Esa resolución tan esperada al fin llega. Personas que te importan y vivían fuera regresan a tu ciudad. Será muy grato el encuentro. Tu vida se transforma tremendamente. Suelta lo que se tenga que ir: Lugares, personas, casas, cosas.

Ten la certeza de que este nuevo ciclo te será más cómodo y beneficioso. Sin embargo, cuidado con los lobos que quieren despojarte de todo, aunque tengan apariencia de borregos.

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Libra, horóscopo semanal de 16 al 22 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Escorpión del 16 al 22 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Escorpión las personas nacidas del 24 de octubre al 22 de noviembre.

Cuidado con lo que comentas en una reunión de trabajo o con amigos sobre otra persona, porque puede llegar a sus oídos. No lo tomaría nada bien. “En boca cerrada no entran moscas”, dice el refrán. La existencia te ha otorgado un tiempo de descanso para reponer fuerzas, para poner al día tu hogar, papeles y desechar lo que ya caducó.

Buscarás a personas que te den energía y vitalidad, porque necesitas sentirte vivo y alegre. La relación con la pareja requerirá paciencia.

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Sagitario del 16 al 22 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Sagitario las personas nacidas del 23 de noviembre al 21 de diciembre.

Te saldrá la casta, la rebeldía bien encauzada, para defender tus puntos de vista, tu identidad y la verdad de tu alma y corazón. Aunque al principio puede causar conflicto, el rumbo que decidirás para ser honesto contigo mismo será tu liberación total y todas las piezas empezarán a encajar en su sitio.

Mercurio retrógrado hasta el 30 de marzo trae retrasos y pequeños obstáculos. Todo mejorará en abril. Hay viajes cortos tanto de placer como de trabajo.

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Sagitario, horóscopo semanal de 16 al 22 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Capricornio del 16 al 22 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Capricornio las personas nacidas del 22 de diciembre al 20 de enero.

Aunque eres muy racional, te conviene sobremanera hacer contacto con la divinidad, sintonizarte con esa energía luminosa y sagrada, para salir de los bucles e inconvenientes que llegaron en racimo.

Si subes tu frecuencia y vibración, podrás cerrar ciclos y entrar en nuevos más pacíficos y venturosos, más cómodos y gratificantes. Ábrete a aprender y expandirte. No quieras ser siempre el maestro o el que controla. Regresa la buena suerte financiera.

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Capricornio, horóscopo semanal de 16 al 22 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Acuario del 16 al 22 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Acuario las personas nacidas del 21 de enero al 19 de febrero.

Ten la certeza de que lo que viene a tu vida será mucho mejor, porque estás madurando y tomas los retos con las 2 manos. Son solo piedras en el camino que podrás esquivar más fácil de lo que crees, si entras en acción, orden y continuidad.

Es verdad que todo tu mundo se puso de cabeza, justamente para que salieras de tu zona de confort. Si lo haces con humildad y voluntad de verdad entrarás en el mejor periodo de tu vida. Tu salud estará en óptimas condiciones.

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Acuario, horóscopo semanal de 16 al 22 de marzo del 2026, ¡todos los signos! / Archivo TVNotas

Piscis del 16 al 22 de marzo del 2026, horóscopo semanal

Son Piscis las personas nacidas del 20 de febrero al 20 de marzo.

Te urge conectar con tu luz y lo más sagrado. Esto será tu protección divina contra todo mal y las depresiones. Llegan viajes cortos con enseñanzas profundas. Te alejas de personas tóxicas. Ya no hacen falta las aclaraciones. Simplemente la distancia será sanadora.

Evita leer noticias amarillistas, porque influyen en tus decisiones y estado de ánimo.Cuida tu humor y enojo. Estás hipersensible. Respira, medita, sal a caminar al aire libre y canta. Abril será iluminador.

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