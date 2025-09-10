¿Cuánto cuesta el cinturón de metal que Galilea Montijo usó en La casa de los Famosos México?

Las galas de eliminación de “La casa de los famosos México” se han convertido en el escenario ideal para que Galilea Montijo deslumbre con impactantes outfits. Cada aparición refleja glamour, elegancia y las últimas tendencias, elementos que adornan uno de los momentos más emocionantes del reality show de Televisa.

Este domingo no fue la excepción, Galilea Montijo volvió a cautivar al público con una propuesta de Iván Ávalos, diseñador mexicano que en otra ocasión ya había sorprendido al vestirla con un traje adornado con llamativos escarabajos.

En esta oportunidad, Ávalos elevó la apuesta con una pieza que realzó el estilo de Gali. El diseño destacó especialmente por un innovador cinturón metálico en forma de corsé que enmarcó su silueta.

Galilea Montijo lució una creación del diseñador mexicano Iván Ávalos. / Instagram: @galileamontijo

Ricardo Peralta presume tener cinturón de Galilea Montijo en La casa de los famosos México

El icónico accesorio causó aún más revuelo cuando Ricardo Peralta presumió en X (antes Twitter) una foto usando el mismo cinturón que Galilea Montijo lució en la gala del reality. El accesorio, una pieza metálica que simula la silueta de una mujer, pertenece a la colección Rhonda de Iván Ávalos.

“Loba, Gali y yo tenemos el mismo cinturón de Iván Ávalos”, expresó.

A lo que Galilea Montijo compartió en el programa Hoy: “Por cierto, Ricardo Peralta, no es el tuyo, mi rey. Es del mismo diseñador, pero no tenemos la misma cintura, hermana. ¿Cómo vamos a caber?“.

Galilea Montijo se lanzó contra Ricardo Peralta en el programa ‘Hoy’ por mencionar que tenían el mismo cinturón. / IG: @torpecillo / @galileamontijo

¿Cuánto cuesta el cinturón de corset que uso Galilea Montijo en La casa de los famosos México?

Galilea Montijo destaco el talento mexicano en el programa “Hoy” y reveló que el padre de Iván Avalos es herrero y colabora en la creación de este cinturón.

De acuerdo con la información disponible en la página oficial del diseñador mexicano Iván Ávalos, la pieza corresponde al Cinturón Lunita Tejana, un diseño elaborado de manera personalizada y cuyo precio es de 3 mil 800 pesos mexicanos.

Esto cuesta el cinturón metálito en forma de corsét que uso Galilea Montijo.

El accesorio no solo destacó por su originalidad y acabado, sino también porque enmarcó la silueta de la conductora, aportando un toque de sofisticado y moderno a su look. Muy ad hoc para una ocasión tan especial como las galas.

Cada pieza se realiza de manera personalizada, lo que significa que el cinturón se confecciona tomando como referencia la medida exacta de la cintura de quien lo portará.

Cabe destacar que Galilea Montijo compartió en el programa “Hoy”, que el papá de Iván Ávalos es herrero por lo cual logra perfeccionar cada pieza a la medida de quien lo portará.

