Abuela de Aldo de Nigris arremete contra quienes dudan de su inteligencia en La casa de los famosos México

La participación de Aldo de Nigris en “La casa de los famosos México 2025" ha desatado opiniones encontradas entre el público. Mientras algunos usuarios en redes especulan que el exfutbolista podría presentar rasgos de TDA o autismo debido a sus frecuentes distracciones dentro de la casa, otros lo interpretan simplemente como un chico superficial y poco inteligente.

Ante estos comentarios, su abuela Leticia Guajardo, mejor conocida como doña Lety, salió en defensa de su nieto y dejó muy claras sus palabras.

Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris responde a quienes no creen en su inteligencia

En una transmisión de YouTube junto a su hija Leticia y su nieta Andrea, doña Lety habló con franqueza sobre lo que piensa de Aldo. De entrada, negó por completo que el exfutbolista tenga algún tipo de condición relacionada con el autismo.

“Es una inteligencia impresionante, para haber estudiado ingeniero industrial y becado del TEC de Monterrey, nunca pensé que fuera ser un estratega tan fregón, dicen que se le va el avión, pero él está analizando todo, pensando en todo, no tiene nada”, expresó con orgullo.

La madre de Aldo también intervino para subrayar que la distracción de su hijo podría ser herencia directa: “Yo soy muy distraída, a lo mejor se parece a mí”, comentó entre risas.

Doña Lety reacciona a la broma que Facundo le hizo a Aldo de Nigris y pide que lo sancionen. / Redes sociales

Doña Lety, Abuela de Aldo de Nigris enfrenta los falsos diagnósticos en redes

La polémica de Aldo surgió luego de que varios usuarios en redes sociales comenzaran a especular sobre la actitud callada y distraída de Aldo de Nigris. Algunos interpretaron su silencio como una muestra de falta de interés o incluso lo relacionaron con un trastorno del espectro autista. Ante esto, doña Lety fue contundente.

“No anden diciendo su nieto tiene autismo, no tiene autismo, ni está tarado, ni nada, él está analizando todo, dónde estoy metido, qué pasa afuera”, afirmó tajantemente.

Por su parte, la hermana de Aldo también defendió su comportamiento dentro del reality, asegurando que lo que parece dispersión, en realidad es parte de su estrategia: “Muchos dicen está medio menso ¿no?, él está haciendo su estrategia”, comentó.

Aldo de Nigris / Redes sociales

Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris se muestra orgullosa por su estrategia en La casa de los famosos México

A lo largo de la charla, doña Lety no solo desmintió rumores, sino que también se mostró orgullosa de la forma en la que Aldo ha sabido manejarse dentro del programa. Para la familia, lo que algunos ven como distracción, ellos lo interpretan como capacidad de análisis y calma frente a la presión del encierro.

“Si lo ven callado es porque está pensando en muchas cosas. Él no está distraído, está analizando todo”, concluyó su abuela en el canal de YouTube de Aldo.

De esta manera, la familia de Aldo de Nigris dejó claro que no permitirán que se dude de la inteligencia del exfutbolista, quien continúa dando de qué hablar dentro de “La casa de los famosos México 2025".

