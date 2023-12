Mamá de Poncho de Nigris rompe en llanto y pide ayuda para cuidar a su esposo enfermo

Doña Lety, madre de Poncho de Nigris, no está viviendo un buen momento y recientemente denunció en sus redes la desesperación que está enfrentando a causa de la salud de su esposo, Jesús Alfonso de Nigris.

La madre del influencer regiomontano compartió con sus seguidores que su esposo se cae a cada rato y ella vive sola con él, por lo que se le está haciendo muy pesado cuidar a su marido, que se ha caído varias veces a lo largo de este mes.

“Desde la mañana oí un ruido espantoso. Me levanté y estaba tirado otra vez mi esposo y no sé cómo lo pude levantar y lo puse en la cama y ahorita está bien dormido y le digo ‘ya no te levantes por favor’. Ya se me fue el sueño desde las 3, le di vueltas, lo acomodé en la cama. Espero ya no se levante”, comentó doña Lety en su cuenta de Instagram.

Mamá de Poncho de Nigris llora desconsolada en sus redes

Sin embargo, en un inesperado ataque de llanto, doña Lety se desahogó a través de su cuenta de Instagram y expresó que ya no podía más con la situación.

Doña Lety rompió en llanto en sus redes sociales por la situación que enfrenta con su esposo enfermo en casa.

“La verdad es que ya no puedo, ya no aguanto, ya es un mes. Me siento muy cansada y con la carga, ya no puedo con el dolor de cuerpo, está muy pesado, ya no puedo, no sé qué voy a hacer”, dice doña Lety, entre lágrimas.

“Estoy cansada, estoy harta. No es posible que no me pueda ayudar nadie”, comentó doña Lety, quien no ha revelado mayor información sobre la salud de su esposo.

Internautas piden a Poncho de Nigris que ayude a su mamá

En redes sociales se ha viralizado este video que muestra a la mamá de Poncho de Nigris llorando desesperada y pidiendo ayuda.

Internautas piden a Poncho de Nigris que reaccione al llamado de su madre y contrate a una enfermera para que pueda apoyar a su mamá: “El Poncho, bien ocupado haciendo en vivos”, Poncho de Nigris ayuda a tu mami, bendiciones. Poncho de Nigris, manda una enfermera que apoye a tu mamá, lo más importante es la familia. “Poncho, ¿qué pasó ahí?”, escribieron internautas.

Aunque Poncho de Nigris es muy activo en redes sociales y, desde su participación en ‘La casa de los famosos México’, suele realizar transmisiones en vivo en TikTok y en su cuenta de Instagram, no se ha pronunciado ante las declaraciones de su madre.

