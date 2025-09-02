Joanna Vega-Biestro denuncia amenazas, ¿de los fans de Aldo de Nigris?: “Sabes qué tienes que hacer”

La polémica en torno a ‘La casa de los famosos México 2025’ no para. Y es que, hace tan solo unas horas, Joanna Vega-Biestro dio a conocer los mensajes amenazantes por parte de un internauta que, aparentemente, sería un fanático de Aldo de Nigris, participante del reality, ¿qué pasó?

Joanna Vega-Biestro / Redes sociales

¿Por qué Joanna Vega-Biestro estaría siendo amenazada por los fans de Aldo de Nigris, participante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

En los últimos días, Aldo de Nigris se ha posicionado como uno de los favoritos de ‘La casa de los famosos México 2025’, por lo que sus fanáticos no han dudado en defenderlo cuando consideran que alguien lo está “insultando”.

Justo esto fue lo que aparentemente pasó con Joanna Vega-Biestro. Y es que, a través de X, la conductora de ‘Sale el sol’ mostró la captura de pantalla de una persona que pareciera ser seguidora del sobrino de Poncho de Nigris, ya que tiene una foto suya como imagen de perfil.

Entre insultos, este individuo le exigió que borrara un comentario que hizo en la cuenta oficial de ‘La casa de los famosos México’ o, de lo contrario, llevaría carritos a las inmediaciones del reality para amedrentar a Dalilah Polanco, participante a quien Joanna ha apoyado mucho. El internauta le dio un límite de 12 horas para hacerlo.

“Haber, pe…, tienes 12 horas para borrar el comentario que subiste a la cuenta de La casa de los famosos. Si no lo haces, vamos a estar mandando carros para amedrentar a Dalilah. Ya sabes qué tienes que hacer”, se lee.

En respuesta a esto, la también periodista se dijo muy sorprendida ante el nivel de fanatismo que algunas personas están teniendo.

¡Increíble el nivel! ¿Hasta dónde pretenden llegar?” Joanna Vega-Biestro

Si bien en ningún momento acusó directamente a los fans de Aldo de Nigris, muchos usuarios han asegurado haber recibido insultos por parte de seguidores de Aldo. Incluso, mostraron supuestas pruebas de las presuntas campañas sucias que han organizado para afectar al resto de los habitantes.

¿Fanáticos de Aldo de Nigris hacen campañas de desprestigio contra otros participantes?

En la publicación de Joanna Vega-Biestro, muchos internautas han mostrado capturas de supuestos grupos de apoyo a Aldo de Nigris, en los que, presuntamente, se organizan campañas de desprestigio en contra de otros habitantes, principalmente hacia el ‘team Día’.

También se muestra cómo es que contactarían a personas al azar para pedir que apoyaran a Aldo a cambio de 200 pesos.

Aunque Poncho de Nigris, quien es el principal portavoz de Aldo, no se ha pronunciado sobre esta situación, los internautas se han dicho muy molestos por esta situación y esperan que se haga algo al respecto.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué ha dicho Joanna Vega-Biestro sobre Aldo de Nigris?

Hasta el momento, Joanna Vega-Biestro no ha hecho comentarios directamente negativos sobre Aldo de Nigris o su participación en ‘La casa de los famosos México’. Incluso, ha dicho públicamente que le parece un buen competidor.

No obstante, sí llegó a arremeter contra las fans del influencer. Después de la broma de la alfombra que Facundo le hizo al regiomontano, la periodista dijo no entender cómo algunos seguidores del influencer tomaron toda esa situación a juego.

“Pudo haber sido esto, de verdad, muy grave. (Facundo) quiere seguir siendo el bully de hace años y eso ya no pasa. No entiendo”, expresó en aquel entonces.

