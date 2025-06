Frida Sofía es la gran ausente en el funeral de su abuelo, Cayetano Moctezuma, estos son los motivos, VIDEO

Frida Sofía ha enfrentado la muerte de dos de sus abuelos en menos de 2 años; primero su abuela doña Silvia Pinal, quien falleció el pasado 28 de noviembre del 2024, y ahora, su abuelo paterno don Cayetano Moctezuma de la Fuente.

La tarde del pasado martes 10 de junio, Beatriz Pasquel, esposa del empresario Pablo Moctezuma, dio a conocer mediante un breve comunicado en redes el deceso de Cayetano Moctezuma. Su funeral se llevó a cabo, pero la ausencia de Frida Sofía llamó la atención, pues no hubo ningún rastro de ella. ¿Por qué no fue? ¡Te contamos lo que se sabe!

Frida Sofia despidió a su abuelo con una imagen de su infancia. / Instagram

Frida Sofía no estuvo en el funeral de su abuelo Cayetano Moctezuma

El funeral del abuelo paterno de Frida Sofía, Cayetano Moctezuma, tuvo lugar el miércoles 11 de junio en una funeraria de la Ciudad de México a la que asistieron familiares, amigos y personal del empresario restaurantero.

Los medios estuvieron pendientes de la llegada de la hija de Alejandra Guzmán, pero ella nunca apareció. De la misma forma que en el funeral de doña Silvia Pinal, la joven empresaria brilló por su ausencia, lo que resultó extraño tomando en cuenta sus recientes publicaciones en redes en las que despidió con cariño y tristeza a su abuelo.

Por esta razón, la prensa se acercó con un agotado Pablo Moctezuma para preguntarle por qué su hija no estaba presente en un momento tan desgarrador para la familia Moctezuma.

Frida Sofía y su papá / Redes sociales

¿Por qué Frida Sofía no estuvo en el funeral de su abuelo Cayetano Moctezuma?

Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía e hijo del difunto Cayetano Moctezuma, se tomó un momento para hablar con diferentes medios que se acercaron a él, pese a estar notablemente cansado y triste por la partida de su padre.

Por un lado, rememoró el último viaje que toda su familia y él hicieron junto al difunto don Cayetano y también confesó que siempre le recordarán como “un gran hombre”. Sin embargo, aseguró que por el momento no daría más declaraciones: “Ya saben que yo siempre apoyo, pero hoy sí no es el día. Luego les platico todo, ya no quiero hablar de esto”.

Sobre la ausencia de su hija, Pablo reveló que no pudo asistir por motivos de trabajo: “La verdad es que no vino porque está haciendo muchas cosas; iba a venir, perdió el vuelo, pero bueno”, concluyó.

¿Cómo despidió Frida Sofía a su abuelo Cayetano Moctezuma?

Pese a no estar presente en su funeral, Frida Sofía compartió a través de sus redes sociales, concretamente en su cuenta de Instagram, una historia con una emotiva fotografía de su abuelo y ella cuando era apenas una bebé.

Sin más que un simbólico emoji de una paloma blanca, acompañada de la canción ‘Love in the dark’ de Adele, la modelo y cantante despidió a su abuelo paterno con el cual fue muy cercana. Frida Sofía no se ha pronunciado más allá de esta breve pero significativa muestra amor y dolor por la partida de don Cayetano.

¿De qué murió el abuelo de Frida Sofía, Cayetano Moctezuma?

Por el momento, la familia del padre de Pablo Moctezuma no se ha pronunciado al respecto de las causas de muerte del empresario restaurantero. Únicamente compartieron la ubicación donde honraría la memoria de don Cayetano.

“Martes 10 de junio a las 8:00 de la noche en Gayosso de Félix Cuevas, en la Capilla de San Charbel. Será un momento para honrar su alma, despedirnos con amor y elevar juntos una oración por su descanso eterno”, compartió la familia Moctezuma.

Posteriormente, durante el encuentro con la prensa después del funeral, Pablo Moctezuma prefirió guardar silencio y solicitó que se respetara el espacio y privacidad de la familia durante este momento de duelo, pero aseguró que en un futuro daría más detalles.