Tiktoker mexicana fue golpeada por extranjera mientras cantaba música regional: ¿Qué pasó exactamente? VIDEO

Un momento que debía ser de celebración y música terminó en una escena de violencia en Guadalajara, luego de que una mujer extranjera insultara y golpeara a una cantante y tiktoker que interpretaba música regional mexicana a las afueras de un mercado. El hecho fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando una ola de indignación y solidaridad hacia la artista.

¿Qué cantante mexicana fue golpeada por una extranjera en Guadalajara?

Mohny Kallhas es una cantante mexicana independiente que ha ganado visibilidad en redes sociales por su interpretación de música regional y su compromiso con la difusión de la cultura mexicana. Radicada en Guadalajara, Jalisco, suele presentarse en espacios públicos como mercados y plazas, donde conecta con el público a través de su voz, su presencia escénica y transmisiones en vivo en TikTok en su canal "@mkurbana”.

Aunque su carrera artística se desarrolla principalmente en el ámbito callejero y digital, su talento y carisma han logrado captar la atención de miles de personas.

En sus presentaciones, @Mohnykallhas promueve el amor por las raíces mexicanas, interpretando canciones del repertorio tradicional, ranchero y popular, todo mientras celebra fechas patrias, tradiciones y la vida cotidiana del país. A través de sus transmisiones en vivo, ha logrado formar una comunidad digital que la respalda y la admira por su autenticidad.

Mira: Señalan a exwapayaso de violento con famosa influencer, aseguran que hay pruebas

Mohny Kallhas tiktoker / Canva e IG: mk.urbana_oficial

¿Por qué la cantante Mohnky Kallhas fue golpeada por una mujer extranjera?

La cantante, identificada en TikTok como @mkurbana, se encontraba celebrando las festividades patrias con una transmisión en vivo, interpretando canciones del repertorio tradicional mexicano. El escenario era el espacio público frente a un mercado en Guadalajara, donde la música y la alegría fluían hasta que una mujer extranjera se acercó a ella visiblemente molesta.

En el video, se observa cómo la extranjera comienza a lanzar insultos hacia la cantante mientras esta continúa con su interpretación. La situación escala rápidamente cuando la agresora intenta arrebatarle el micrófono y termina golpeándola en la cabeza.

Lejos de responder con violencia, la cantante mantuvo la calma. “Stop, you are in Mexico, respect”, le dijo en inglés, exigiendo respeto y recordándole el país en el que se encontraba. Luego, pidió apoyo a su audiencia y a los presentes en la zona: “ Alguien llame a la policía porque hasta eso… quieren gentrificar y pegarnos ”.

Te puede interesar: Hermana de Ana Barbara revela si la cantante mandó a golpear a su papá, Antero Ugalde: “Víctima”

¿Qué es la gentrificación y por qué las personas se quejan de ella?

En épocas recientes, el fenómeno de la gentrificación ha estado muy marcado en México. ¿Pero qué es la ‘gentrificación’? Según un artículo publicado por la UNAM:

“Es una rehabilitación urbanística y social de una zona deprimida o deteriorada, que provoca un desplazamiento de los vecinos empobrecidos del barrio por otros de un nivel social y económico más alto.”

A partir del vídeo compartido por Mohny Kallas, muchos señalaron la ironía de que una persona extranjera agreda a una mujer por cantar música regional en su propio país. “ No puedo creer la intolerancia de esa mujer, no le haces daño a nadie ”, escribió una usuaria.

De la misma manera, hay cientos de comentarios que apoyan esa misma moción. Otros toman como ejemplo a ‘Lady racista’, una actriz originaria de Argentina que agredió verbalmente a un policía mexicano.

La indignación no solo se limitó a lo ocurrido en el video, sino que también abrió un debate sobre el fenómeno de la gentrificación en zonas tradicionales de México , donde en algunos casos se ha reportado que más residentes extranjeros imponen sus propias costumbres o muestran poca tolerancia hacia la cultura local.

Tal vez te interese: Luisito comunica confronta a mujer que lo llama “ridículo” mientras grababa un video y ella queda evidenciada