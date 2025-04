Kunno, amigo de Nodal y Ángela Aguilar, sufre brutal agresión: “Me gritaron, me golpearon por mi maquillaje”

El influencer Kunno, conocido por su presencia en redes sociales denunció haber sido víctima de un ataque homofóbico en San Pedro Garza, Monterrey.

A través de un video que compartió con sus seguidores, relató el momento en que fue agredido física y verbalmente por un grupo de jóvenes, por su maquillaje, según dijo.

El influencer y también amigo de Ángela Aguilar y Christian Nodal, que asistió al cumpleaños pasado de Aneliz Aguilar, rompió el silencio y se mostró muy conmovido tras ser golpeado.

“No quería salir a hablar de esto en mis redes sociales, pero creo que tengo que hacerlo. Siendo una figura pública y teniendo una plataforma así de grande, necesito concientizar a la gente de que estas cosas aún están sucediendo en pleno 2025… y que a mí me sucedió”, expresó en sus historias de Instagram.

El influencer Kunno rompió en llanto en redes y reveló haber sido víctima de una agresión. / Instagram: @kunno

¿Qué le pasó a Kunno? Le dan golpiza

Según contó, la noche anterior había salido de fiesta con amigos. Al decidir irse antes debido al cansancio y el alcohol, se encontró solo en la calle sin poder pedir un transporte por falta de señal. Fue entonces cuando se topó con cuatro jóvenes.

“Yo traía un maquillaje de cristalitos, mis brillitos que estoy utilizando… y me empezaron a gritar muchas cosas homofóbicas, sabes, de que ‘pu.., ‘jo..’, ‘amanerado’”. Kunno

“No sé, me empecé a reír, soy muy llevado y no creí que me lo dijeran en serio en mi propia ciudad… así que me empezaron a perseguir y uno de ellos me dio un puñetazo en la cara”.

A pesar del susto y del dolor, logró huir, pedir su transporte y llegar a casa, donde por primera vez se permitió procesar lo ocurrido.

Kunno huye después de golpiza

“Me eché a correr, incluso con la adrenalina no sentí que estaba sangrando de la cara. Pedí mi Uber, llegué a la casa y me puse a llorar acostado en el baño de mi casa, me sentí muy débil. No podía creer lo que me pasó… Me sorprende mucho un acto de homofobia así de grande, porque me gritaron y me golpearon solo por traer mi maquillaje de cristalitos”.

Además de mostrar los golpes y las heridas en su rostro, Kunno subrayó que la intención de hacer públicas las agresiones que sufrió eran para crear conciencia, ya que en el mundo suceden “cosas feas” y “no solamente a la comunidad LGBTTIQ+, sino en general a muchas personas”.

Hasta el momento Kunno no ha revelado si tomará acciones legales contra sus agresores.

¿Quién es Kunno?

Antes conocido como Papi Kunno, cuyo nombre completo es Kunno Guillermo Olivo, es un influencer, creador de contenido y cantante mexicano que ganó popularidad a través de la plataforma TikTok, especialmente durante 2020, en plena pandemia. Se hizo viral gracias a su famosa “caminata de Kunno”, una pasarela con movimientos llamativos y actitud desafiante, que rápidamente lo posicionó como uno de los tiktokers más reconocidos en América Latina.

Además de su presencia en redes, es conocido por su estilo sin etiquetas, su maquillaje llamativo y su forma libre de expresarse. Ha compartido amistad con celebridades como Ángela Aguilar, Danna Paola, Christian Nodal y Kimberly Loaiza, lo cual ha reforzado su presencia en el mundo del espectáculo.

