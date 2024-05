¿Desmiente a Danna? Jorge López dice que no se ha enamorado de alguien en un proyecto

Hace aproximadamente un mes, Danna recordó la relación que tuvo con el actor de ‘Élite’, Jorge López cuando estaban grabando la serie en España.

Durante su entrevista con ‘Envinadas’, Danna dijo que tuvo una relación con el actor chileno y expuso que su romance terminó repentinamente cuando Jorge le dejó de hablar sin explicación previa.

Danna señaló que años después, Jorge le habló como si nada hubiera pasado para felicitarla por su cumpleaños y decirle que la extrañaba. Sin embargo, la cantante ya tenía una nueva relación con Alex Hoyer, quien es su actual novio y no le hizo caso, pero sí le tomó por sorpresa la acción del actor.

“Me habló el día de mi cumpleaños, hace dos años y ya no volvimos a hablar nunca más. Todo bien, me fui y él me habló el día de mi cumpleaños, yo ya estaba con Alex y estaba en el estudio, ¿es neta? Desapareciste como un año y medio sin hablarme y de repente me hablas: ‘¿cómo estás? Te extraño’”, contó e incluso le compuso una canción de su álbum ‘K.O’ llamada ‘Amor ordinario’ y otra más en el disco ‘Chlidstar’ titulada ‘Amanecer’.

Danna dijo que Jorge lo ghosteó / Instagram

Jorge López dice que nunca se enamoró ¿de Danna?

Pese al relato de Danna sobre todo lo vivido e incluso dedicarle temas en sus discos, el chileno habló recientemente de sus romances y dijo que nunca se ha enamorado en una producción.

En una reciente entrevista con ‘Vogue’, Jorge López indicó: “¡No!” Cuando le preguntaron si alguna vez se había enamorado de alguien del cast de un proyecto.

Por supuesto, esto le ha valido críticas al chileno que le han dejado saber que no están contentos con él: “A ti ahorita te traemos un coraje”, escribieron.

