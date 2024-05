Larisa Mendizábal recibe pensión de su ex, Augusto Bravo, tras infidelidad con Adianez Hernández

En 2023, Larisa Mendizábal terminó su relación de 11 años con Augusto Bravo, tras darse a conocer que este último le había sido infiel con Adianez Hernández, quien en ese momento era pareja de Rodrigo Cachero.

El engaño fue revelado por la misma Adianez, quien, a través de un video para redes sociales, mencionó que su “amor” por Cachero había acabo y le ofreció una disculpa a Larisa por no saber “controlar sus emociones”.

Luego de que todo esto saliera a la luz, la conductora oficializó su romance con Bravo. En tanto que Mendizábal y Cachero, quienes fueron pareja durante un tiempo y tienen un hijo en común, se unieron más como amigos.

Larisa Mendizábal y Augusto Bravo / Instagram: @larisamendizabal

Larisa Mendizábal revela que Augusto Bravo le pasa pensión

En medio de este escándalo, Larisa Mendizábal contó que recibe una pensión económica por parte de Augusto Bravo, empresario. Mediante una entrevista para ‘Ventaneando’, relató que, tras la separación, las autoridades dictaminaron que su ex tenía que darle una cierta cantidad de dinero, de forma periódica, por un lapso de 11 años, el mismo que fueron pareja.

De acuerdo con la actriz, el empresario ha cumplido en tiempo y forma con este pacto. Sin embargo, confesó que “le pesa” cobrarla, a pesar de que es algo que le corresponde por ley.

“Se supone me tiene que dar los once años que vivimos juntos. Cuando firmamos, yo le dije: ‘Espero que no sean once años por ley. Así te lo ponen en el papel’. Bueno, hasta ahora ha seguido dándome. No ha pasado ni un año. Yo sí quisiera arreglar muchas cosas antes, pero él en eso se ha portado súper bien” Larisa Mendizábal

Y añadió: “Es un tema delicado, complejo. Yo no quisiera que me dé diez años, pero por supuesto tengo gente que me ha dicho: ‘Es lo que te corresponde por ley, finalmente’. Algunos opinan una cosa, otros otra, yo, Larisa, espero que no sean los diez años”.

¿Qué opina el hijo de Larisa sobre la infidelidad de Augusto Bravo?

Para finalizar la conversación, la famosa contó cómo ha tratado este tema con su hijo y reveló si siente algún tipo de rencor hacia Augusto y Adianez por haber “lastimado” a sus padres.

“En la casa no hablamos tanto de perdonar, más bien sí platicamos mucho de no tener rencores. Él es un niño cero rencoroso. Justo hablamos mucho de eso. Qué flojera tener vivir con rencores. Entonces, yo lo veo a él tranquilo. No sé si tanto perdonar, pero no lo veo con rencor”, finalizó.

Hasta el momento, Adianez y Augusto no han comentado nada acerca de lo dicho por Larisa Mendizábal. En tanto que los internautas se mostraron muy contentos de que la actriz se haya repuesto tras lo vivido.

