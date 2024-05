¿Quién lo m4tó?: Esto dijo Jorge Gil solo 24 horas después del ataque a Paco Stanley ¿acusó a Mario?

‘¿Quién lo m4tó?’ Se estrenó en Amazon Prime Video y es la serie de ficción que cuenta lo que pasó el día que le quitaron la vida al presentador Paco Stanley.

El primer episodio se centró en Jorge G, periodista que trabajaba con Mario B y Paco Stanley. Según la serie, fue gracias a él que las autoridades vieron como sospechoso a Mario, quien no solo era compañero, sino también gran amigo de Paco.

Aunque la serie advierte que tiene partes de ficción, se retrata que Jorge, sobreviviente al ataque, puso como sospechoso a Mario por una supuesta ‘revancha’ porque no quiso hacerle caso en un programa que Paco ya había autorizado, justamente esa mañana que desayunaron en el restaurante ‘El charco de las ranas’.

Diego Boneta es Jorge Gil en la bioserie de Paco Stanley / Instagram

Según la serie, Jorge se acercó a Mario días después de la tragedia y le recordó el proyecto que quería realizar y que tenía luz verde por parte de su fallecido jefe. Sin embargo, Mario lo rechazó por completo tomando a mal su petición y corriéndolo de su casa.

Entonces al sentir el rechazo de Mario no solo en el proyecto sino en su acompañamiento como amigo ante la pérdida y el shock que le causó haber presenciado todo, Jorge denunció ante las autoridades al amigo de Paco dando a entender algunas actitudes sospechosas de su parte como el hecho de que se fue al baño por más de 20 minutos, llegando con el pie lastimado ese día y recibir una llamada solo minutos antes.

¿Qué pasó con Jorge Gil y qué dijo luego de la tragedia?

En la vida real, solo 24 horas después, Jorge Gil habló para TV Azteca en una entrevista desde el hospital en donde contó cómo logró resguardarse en medio del tiroteo: “Al escuchar el cuarto disparo, brinqué hacia la parte posterior de la camioneta y me refugié en el piso”, decía.

Gil comentaba también que el chofer Jorge García les advirtió de la peligros a los alrededores y momentos después ocurrió el ataque.

Al ser sobreviviente, Jorge se convirtió en un testimonio clave del caso y aprovechó la exposición en la entrevista para decir que no podía creer lo que había pasado y no estuvo consciente del fallecimiento de Paco hasta la semana siguiente: “Cuando me llevan los de la ambulancia, les pregunté por Paco y me dijeron: ‘No te preocupes. Está muy bien atendido’”, lo que provocó una crisis emocional en él enterarse al día siguiente que Paco no había sobrevivido.

Además, Jorge mencionó que su jefe no tenía enemigos: “Era una persona muy auténtica, tanto dentro como fuera de cámara. Nunca conocí a alguien que se quejara de su forma de ser o de su trato. Más que un amigo, más que un jefe, era un ser excepcional”, indicó. Aunque aceptó que el día del atentado el conductor había solicitado escoltas porque había sufrido de al menos cuatro asaltos: “Recientemente había tenido un asalto y siempre le pedían el reloj y la billetera. Por eso, Paco contrató a dos personas de seguridad”, explicó. A pesar de ello, los escoltas no estaban 4rm4dos porque no tenían el permiso necesario.

Jorge Gil también recordó que no escuchó ningún quejido de Stanley durante el ataque y creía que también había sobrevivido: “No escuché ni un gemido. Por eso tenía la esperanza de que estuviese con vida, aunque estaba consciente de que la descarga fue directamente contra su persona”.

Gil, que resultó herido en una pierna durante el ataque, publicó un libro titulado ‘Mi verdad’ en donde contó su perspectiva de lo que sucedió y pone sobre la mesa sus sospechas de las personalidades implicadas.

No obstante, Gil ha mantenido un perfil bajo luego de publicar su libro y poco se sabe de lo que ha sido de él.

Su última aparición en redes sociales fue el 7 de junio de 2016 cuando recordó a Paco. En 2023 lo buscaron para que pudiera participar en el documental ‘El show: Crónica de un 4s3sinato’, pero no aceptó.

