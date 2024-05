Actor de ‘¿Quién lo m4t0?’ llora desconsolado tras grabar escena del as3sinato de Paco Stanley; ¿quién es?

El pasado 25 de mayo se estrenó el primer episodio de la serie '¿Quién lo m4t0?’, que relata la trágica muert3 del conductor Paco Stanley, un evento que sigue siendo un tema doloroso y recordado por muchos mexicanos, pues conmocionó al público de aquella época.

En medio de la controversia y gran expectativa que rodea a la serie, uno de los momentos más conmovedores ha sido protagonizado por Luis Gerardo Méndez, quien interpreta a Mario Bezares, amigo y compañero de Stanley en el programa ‘Pácatelas’.

Luis Gerardo Méndez compartió su experiencia al recrear la dolorosa escena del asesinato de Paco Stanley. Durante la grabación en la taquería ‘El lago de los sapos’, un lugar emblemático reconstruido especialmente para la serie, el actor no pudo contener las lágrimas. Aunque Méndez no estuvo presente en la tragedia, la intensidad de la recreación lo afectó más de lo que imaginaba.

La serie de Paco Staley llegará por el canal de Las Estrellas / Twitter: @PacorroStanley

“Fue muy duro estar en esos zapatos. El día que filmamos la escena de ‘El lago de los sapos’, esta taquería muy famosa. Todo ese set se construyó, replicaron el restaurante, tres días recreando esta escena y creo que pocas veces me ha pasado el no tener que actuar nada, o sea era solamente estar ahí”, dijo a un periódico de circulación nacional.

Luis Gerardo Méndez revela que sufrió ataque de llanto

“Están los casquillos de las bal4s, está la s4n6r3, están con gis marcados los cuerpos, está la camioneta, solamente había que llegar, estar ahí y hacer un ejercicio de imaginación de ¿a qué sabe esto? ¿cómo se siente esto?”, relató.

Además, mencionó que recrear esa realidad fue extremadamente doloroso para él, tanto que al llegar a su camper sufrió un ataque de llanto que duró cerca de 30 minutos.

“Hicimos la escena varias veces y cuando regresé a mi camper y me empecé a quitar la ropa del personaje... me vino como un ataque de llanto de 30 minutos y me acuerdo que mi mamá me vino a ver ese día al set y le dije me das un minuto y se salió del camper y me puse a llorar como un niño en el piso porque pues conectas con el dolor de este personaje de un lugar muy particular”, explicó el actor al mismo medio.

Vix

Finalmente, Luis Gerardo Méndez opinó que la experiencia de Mario Bezares, el personaje que interpreta en la serie, fue extremadamente difícil y dura.

¿Dónde ver la serie?

Si te preguntas dónde puedes ver la serie inspirada en la vida y deceso de Paco Stanley, la respuesta es Amazon Prime. Esta serie, que ha suscitado gran expectativa y controversia, presenta un elenco destacado, compuesto por Roberto Duarte, Diego Boneta, Belinda y Zuria Vega.

