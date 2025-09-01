Emiliano Aguilar filtra presunto mensaje de Christian Nodal y arremete contra él tras ser llamado mantenido

La familia Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, no fue Ángela ni Pepe Aguilar quienes dieron de qué hablar, sino Emiliano Aguilar, el hijo mayor del intérprete, quien decidió exponer públicamente a su cuñado Christian Nodal, esposo de su hermana Ángela.

El joven, que en los últimos días ha causado polémica por sus publicaciones en defensa de su madre, Carmen Treviño, sorprendió a todos al compartir un presunto mensaje privado que Nodal le habría enviado, en el que lo insulta y lo llama “mantenido”. Como era de esperarse, Emiliano no se quedó callado y le respondió de manera directa y con burlas incluidas.

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Por qué se peleó Emiliano Aguilar con su familia y el perro ‘Gordo’ de Pepe Aguilar?

Todo surgió cuando en la cuenta oficial de Instagram de ‘Gordo Aguilar’, la mascota de la familia, apareció una publicación en tono de burla contra Emiliano Aguilar. En dicho post se ridiculizaban los mensajes que el joven había compartido en sus redes sociales. Aunque el contenido fue eliminado, el daño ya estaba hecho.

Horas después, se difundió un comunicado desde la misma cuenta asegurando que ‘Gordo’ no tenía control sobre lo que se publica en su perfil, ya que supuestamente está manejado por un equipo. En el mensaje se leía que el post había sido un error y que no representaba los valores de la familia. Incluso, el perrito ficticiamente “se disculpaba” con su “hermano” Emiliano.

Lejos de convencer, el texto fue recibido como una excusa poco creíble. Muchos usuarios señalaron que la familia buscaba lavarse las manos y culpar a un perro para salir bien librados.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Qué mensaje filtró Emiliano Aguilar que le habría mandado Christian Nodal?

En su cuenta de Instagram, Emiliano Aguilar publicó una captura del mensaje que supuestamente le envió Christian Nodal. En este, el intérprete “Adiós amor” presuntamente lo insultó y le habría pedido que construya una carrera.

Primero, le habría dicho que dejara de hablar de ar+ y dr.g....@s en sus canciones: “Fu*king p*ssy! deja de hablar de ar... y dro... que de eso todos hablan jajaja”.

Después, lo acusó de ser una parodia en redes sociales y le sugirió construir una carrera con la que la gente pudiera identificarse: “Procura hacer una carrera que después de que gente se quiera aprovechar tus éxitos hablen por ti no la puta parodia que tienes en redes”.

Finalmente, Nodal, presuntamente, habría lanzado el insulto más fuerte, llamando a Emiliano “mantenido” y asegurando que incluso su expareja buscaba a Ángela Aguilar para pedirle dinero: “P****to mantenido trinton! Ahí tiene que ir tu ex pareja al show de mi esposa pa pedir feria”.

Emiliano Aguilar comparte mensaje de Christian Nodal. / Redes sociales

¿Qué respondió Emiliano Aguilar al supuesto mensaje de Christian Nodal?

Lejos de quedarse en silencio, Emiliano Aguilar respondió públicamente con un mensaje igual de directo. Lo acusó de no tener el valor de decir las cosas de frente y de bloquearlo en redes sociales.

“Pero no me lo dices de frente, ¿verdad? Y luego me bloqueas, pocos hue.... Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, p...*erro”, escribió.

Además, defendió su proyecto musical y remató con una frase que encendió más la polémica: “Puro p***nche Tijuana 664… Ps. me la pelas, Nodalito”.

Por si fuera poco, Emiliano Aguilar cerró la confrontación compartiendo en sus historias de Instagram un meme en el que se burla directamente de Christian Nodal. Aunque no mostró detalles, el gesto dejó claro que el pleito familiar apenas comienza y que la tensión entre los Aguilar y el cantante de regional mexicano sigue creciendo.

