¿Emiliano Aguilar compuso ‘tiradera’ para Nodal? En redes circula un polémico tema vs el esposo de Ángela

Luego de que Christian Nodal saliera embarrado en la polémica entre Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar, se hace viral una canción que el rapero le habría compuesto a su cuñado y en la que le diría “sus verdades”, ¿De qué trata la ‘tiradera’ de Emiliano en contra de Nodal?

¿Cuál es la ‘tiradera’ que Emiliano Aguilar le habría hecho a Christian Nodal?

Desde hace algunos días, se ha viralizado una canción llamada ‘No eres hombre’, atribuida al primogénito de los Aguilar, Emiliano Aguilar. Si bien este tema no menciona nombres, para muchos, es un claro “insulto” a Christian Nodal. Incluso, los internautas ya la bautizaron como “Tiradera a Nodal”.

Y es que este sencillo habla de un hombre que dejó abandonada a su hija por irse con una mujer que tiene “pompis de esponja” y es “muy celosa”. Esto coincidiría perfectamente con las críticas que ha recibido Christian por haber “abandonado a Cazzu y su hija” por Ángela Aguilar, a quien se le ha señalado por usar relleno en sus pantalones.

La canción también afirma que no tiene miedo de enfrentarlo a golpes y lo llama, entre otras cosas, “tapón de alberca” y “cara de Nopal”. Esto dice parte de la letra:

“No vales ni ve…, cara de nopal, el barrio ni te respeta. Chompiras quemado, la Chimoltrufia te cela. Cuando quieras, en la calle resolvemos esta vuelta. Te apodan bien ca…, puro apodo de payaso. Mejor cállate, chaparro, no aguantas ni un put… Abandonaste a tu hija por las na… de esponjas. Eso no es de hombre, eso es de pura verguenza”

Aunque algunos criticaron la letra por “no rimar”, la gran mayoría aplaudió que “gritara” lo que “la gente no se atreve a decir”. Más allá de las opiniones, muchos se han cuestionado el origen, pues Emiliano nunca promocionó este proyecto en sus redes, como lo ha hecho con otros.

¿Cuál es el origen de la supuesta ‘tiradera’ de Emiliano Aguilar contra Christian Nodal?

‘No eres hombre’, la supuesta canción de Emiliano Aguilar, no se encuentra en ninguna de sus plataformas digitales y solo está disponible a través del canal de YouTube ‘La zona popular TV’. En el video de la canción, aparecen varios fragmentos de algunos clips musicales.

Algunos usuarios también la han utilizado para hacer videos en contra de Christian Nodal, principalmente, imitando cuál sería la supuesta reacción de este último al escuchar el tema.

Pese a toda la polémica que causó, todo parece indicar que el sencillo es falso. Según varios internautas, habría sido creado con Inteligencia Artificial, usando una canción real de Emiliano como fondo.

¿Emiliano Aguilar le hará una ‘tiradera’ a Christian Nodal?

Si bien ‘No eres hombre’ resultó ser falsa, en una entrevista reciente para ‘Ventaneando’, el rapero Emiliano Aguilar aseguró que su música está basada en las experiencias que vive o en personas que conoce.

Según el rapero, se le haría una “falta de respeto” interpretar algo que “no ha vivido”. Y, si bien no mencionó a su cuñado, Christian Nodal, dio un mensaje que, para muchos, sería para él.

“No importa qué talento tengas. Si eres una mala persona, eres una mala persona y vales ma… Nadie se quiere juntar contigo y nadie quiere hablar contigo. Puedes cantar, puedes ser el cantante más chido que hay en este universo, tener la voz de Dios, pero, si eres ma…, eres ma…, pero si eres mala onda, eres mala onda y la gente se va a dar cuenta”, manifestó.

Muchos creen que Emiliano podría hacer una ‘tiradera’ para Nodal. No obstante, nada se ha dicho de manera oficial. En tanto que Christian tampoco se ha pronunciado.

