Christian Nodal bajo la lupa: más de 37 mil personas piden cancelar su show para Fiestas Patrias 2025

Christian Nodal se presentará en la celebración de Fiestas Patrias 2025 en Morelia, Michoacán, a pesar de la creciente controversia que rodea su participación. Luego de que se anunciara la participación del cantante en el evento sus detractores hicieron una petición en la plataforma Change.org que ya supera las 37 mil firmas, en la que se pide cancelar la presentación del sonorense. ¿Qué argumentan? ¿Se cancelará la presentación de Nodal? Aquí te contamos lo que se sabe.

Christian Nodal estuvo en el Supernova 2025, y los asistentes estallaron / Captura de pantalla internet

¿Por qué buscan cancelar el concierto de Christian Nodal para las Fiestas Patrias 2025 en Morelia Michoacan?

Organizaciones como la Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem) y otros colectivos han encabezado esta campaña, señalando que resulta cuestionable su participación en un evento público, dado que Christian Nodal, presuntamente, enfrentaría denuncias por violencia vicaria y problemas legales relacionados con la custodia de su hija, procreada con la cantante argentina Cazzu. La polémica ha crecido en redes sociales, donde algunos usuarios incluso han anunciado que acudirán al concierto con jitomates y huevos para manifestar su rechazo.

La petición ciudadana en Change.org plantea un rechazo a la contratación de Nodal para el evento público. Esto dice:

“Indignante que 8se contrate) a Christian Nodal, un cantante que ha estado envuelto en polémicas de violencia vicaria y económica en contra de su hija y ex pareja”. Petición para retirar la presentación de Christian Nodal

Petición para cancelar el concierto de Christian Nodal / Captura de pantalla

¿Qué han dicho los organizadores del evento de las Fiestas Patrias 2025 en Michoacán del concierto de Christian Nodal?

Ante la controversia, el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla destacó:

“No me meto en esos temas. Se va a respetar la libertad de expresión de quienes no están de acuerdo con la presencia del artista” Alfredo Ramírez Bedolla

Además, hizo un llamado a mantener la calma y evitar cualquier tipo de violencia durante las manifestaciones ciudadanas. Señaló que el objetivo del evento es “la recuperación de los espacios públicos para las familias, para los jóvenes, para que vuelva la alegría” y aclaró que la invitación a Nodal busca ofrecer variedad musical sin hacer referencia a ilícitos ni fomentar violencia.

Christian Nodal tiradera / Redes sociales

¿Cuándo y dónde será el concierto de Christian Nodal en Morelia por las Fiestas Patrias 2025?

El concierto de Christian Nodal en Morelia, Michoacán, se llevará a cabo el lunes 15 de septiembre de 2025, como parte de las celebraciones del Grito de Independencia. El evento se realizará en el Centro Histórico de Morelia, específicamente sobre la avenida Madero, frente a la emblemática Catedral de Morelia.

La presentación de Nodal está programada para después del tradicional Grito de Independencia, que será encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El evento es gratuito y se espera que reúna a miles de asistentes en el primer cuadro de la capital michoacana, ofreciendo una noche llena de música, cultura y tradición mexicana.

