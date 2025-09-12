¿Christian Nodal a la cárcel? Deuda milonaria y escándalo con su exdisquera podrían hundirlo, aseguran

Parece no tener fin la polémica alrededor de Christian Nodal, ¿pordría ir a prisión? Ahora el cantante enfrentaría un serio problema legal que, supuestamente, podría poner en riesgo su libertad.

Diversos reportes señalan que, junto a su padre, Jaime González, el intérprete de ‘Adiós amor’ estaría bajo la lupa de la justicia debido a una demanda interpuesta por su exdisquera.

De acuerdo con versiones difundidas en medios de espectáculos, el caso podría llegar a tal grado que Nodal no podría salir de México mientras se resuelve la investigación. Sin embargo, estas versiones no han salido de alguna fuente oficial por parte del sonorense o de su equipo legal. Por ello, mantienen la calidad de rumor.

Christian Nodal podría ir a la cárcel, le quedan pocos días para llegar a un acuerdo con su exdisquera. / Facebook: Christian Nodal

¿Por qué dicen que Christian Nodal podría ir a la cárcel en 2025?

El periodista de espectáculos Gil Barrera señaló en el programa Exa FM que Christian Nodal enfrenta un panorama legal difícil. Según detalló, el cantante y su padre tienen menos de 20 días para llegar a un acuerdo con Universal Music. De no hacerlo, la carpeta de investigación podría avanzar hacia una etapa judicial, lo que abriría la puerta a que se emitiera una orden de aprehensión en su contra.

La posibilidad de que Nodal enfrente consecuencias legales ha generado preocupación entre sus seguidores. Aunque por ahora no se ha confirmado que exista una orden de captura, el riesgo, según comentó Barrera, es latente si no logra negociar con la disquera en el tiempo establecido.

¿Cuál es el problema legal de Christian Nodal con su exdisquera Universal Music?

El conflicto con Universal Music se originó luego de que la empresa acusara a Nodal y a su padre de presunta falsificación de firmas y documentos relacionados con los derechos de las canciones que el esposo de Ángela Aguilar grabó cuando trabajaba con la compañía.

De acuerdo con lo reportado en algunos medios, la disquera sostiene que existen irregularidades que deben ser investigadas, lo que abrió un proceso legal.

Además, este problema llega en un momento en que Nodal también ha enfrentado polémicas relacionadas con su vida personal, lo que amplifica la atención mediática y la presión pública en torno a su figura.

Christian Nodal / Redes sociales

¿Cuánto dinero debe Christian Nodal a su exdisquera, Universal Music?

De acuerdo con Gil Barrera, el problema económico que Christian Nodal debe resolver con Universal Music asciende a más de 50 millones de pesos. Esa sería la cantidad que tendría que negociar para evitar que la situación legal escale y derive en mayores complicaciones judiciales.

Por ahora, Christian Nodal no ha emitido declaraciones públicas sobre la denuncia ni sobre las versiones que apuntan a un posible arresto. Sin embargo, el tiempo corre y la presión aumenta, lo que mantiene en vilo tanto a sus seguidores como a la industria musical que lo rodea.

