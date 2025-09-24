Ángela Aguilar se habría peleado con un influencer ¿por culpa de Nodal? ¡Hasta Kunno salió embarrado!

Las polémicas no cesan para Ángela Aguilar. Tras darse a conocer que, presuntamente, el caso legal entre su esposo, Christian Nodal, y la disquera ‘Universal Music’ se “judicializó”, el influencer ‘Zorrito youtubero’ expone la breve, pero intensa discusión que, según él, habría tenido con la cantante en redes sociales, ¿qué pasó?

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué le dijo Ángela Aguilar al influencer ‘Zorrito youtuber’ a través de redes sociales?

Hace unos momentos, Javier Mata, nombre real de ‘Zorrito youtubero’, compartió un mensaje que, aparentemente, le mandó Ángela Aguilar a través de Instagram. En el texto atribuido a la cantante, esta le expresa su molestia por las cosas negativas que ha dicho sobre ella y su familia en los últimos meses.

“Se nota lo podrido que tienes el alma y tu corazón. Hacer sentir mal a otras personas con tus comentarios hirientes puede terminar en algo muy triste. Ojalá algún día el amor entre a tu vida y por fin encuentres la sanación que necesitas”, se lee en el mensaje que, supuestamente, mandó Aguilar.

En respuesta a esto, el creador de contenido le dijo que no tenía “la calidad moral” para decirle que tiene “el alma podrida”, ya que ella “traicionó a su amiga y le quitó al marido”, asegurándole que todas las críticas que recibe son solo “consecuencias de sus actos”.

“Ahora, todo lo que le ha pasado en su vida es solo consecuencia de sus actos. Así que no me venga con clases de moralidad porque alguien que traicionó a su amiga y le quitó al marido no puede no tener el alma y el corazón podridos” Zorrito youtubero

El joven finalizó su mensaje diciendo que solo le da “material” al mandarle mensajes y le “recordó” que él no era Kunno, quien solamente se diría su amigo para ganar relevancia.

“Yo no soy Kunno, eh, que ese tipo se pega como sanguijuela a quien anda de moda para sobresalir un poco”, concluyó. Tras esto, la joven no habría vuelto a responder.

Mensaje de Ángela Aguilar a youtuber / Redes sociales

¿Qué petición le hizo ‘Zorrito youtubero’ a Ángela Aguilar?

Junto a la captura de la conversación que, supuestamente, sostuvo con Ángela Aguilar, el influencer ‘Zorrito youtubero’ le pidió disculpas a sus fans por hablar constantemente de la artista. No obstante, reiteró que ella es quien le da motivos.

También aprovechó para pedirle a la joven que dejara de contactarlo, pues, según él, solo demostraría la obsesión que tiene.

“De verdad que a veces ya me aburre hablar de la Ángela y toda su familia, y sé que ya ustedes igual y que hasta quieren otro contenido, pero, ¿qué puedo hacer si ella se empeña de esta manera en llamar mi atención? ¿Qué tengo yo que le hace escribirme? Ya ni a otros medios de comunicación grandes u otros creadores les ponen tanta atención como a mí. Ya suélteme, señora”, manifestó.

Hasta el momento, Ángela no ha comentado nada sobre este asunto. Por ello, guarda la calidad de rumor. La cantante solo ha usado sus redes sociales para promocionar sus proyectos artísticos y compartir algunos momentos especiales con su esposo, Christian Nodal.

Petición de Zorrito youtubero / Redes sociales

¿Quién es Zorrito Youtubero y por qué tiene problemas con Ángela Aguilar?

Javier Mata, conocido en redes sociales como ‘Zorrito Youtubero’, es un creador de contenido que se dedica, principalmente, a hablar sobre acontecimientos del espectáculo. Tiene 30 años y cuenta con más de 600 mil seguidores en redes sociales.

Ha sido uno de los principales detractores de la familia Aguilar, principalmente de Ángela Aguilar y Christian Nodal. El influencer es uno de los que apoyan la teoría de que Nodal le fue infiel a Cazzu con la cantante.

También ha dicho muchas cosas sobre la joven. En su momento, llegó a reportar que, supuestamente, había quedado embarazada, pero interrumpió el proceso por presión familiar, algo que nunca ha sido confirmado o desmentido.

