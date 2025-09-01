Emiliano Aguilar destroza las disculpas de Pepe Aguilar y su pug ‘Gordo’: “p*nche perro”

¿Qué está pasando realmente en la familia Aguilar? Una disculpa inesperada, un perro con cuenta en Instagram, y un hijo que no está dispuesto a perdonar. Lo que parecía una simple publicación en redes sociales se convirtió en el detonante de una nueva batalla mediática entre Emiliano Aguilar y su famosa familia encabezada por Pepe Aguilar. Ahora se escribe un nuevo episodio lleno de indirectas, insultos y mensajes incendiarios.

Lee: ¿Perro pug de la dinastía Aguilar pide disculpas a Emiliano Aguilar? “Me enojé ver a mi hermano hablar mal”

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Por qué se peleó Emiliano Aguilar con su familia y el perro ‘Gordo’?

Todo comenzó cuando en la cuenta oficial de Instagram de ‘Gordo Aguilar’, la mascota de la familia, apareció una publicación en tono de burla contra Emiliano Aguilar. En dicho post se ridiculizaban los mensajes que el joven había compartido en sus redes sociales. Aunque el contenido fue eliminado, el daño ya estaba hecho.

Horas después, se difundió un comunicado desde la misma cuenta asegurando que ‘Gordo’ no tenía control sobre lo que se publica en su perfil, ya que supuestamente está manejado por un equipo. En el mensaje se leía que el post había sido un error y que no representaba los valores de la familia. Incluso, el perrito ficticiamente “se disculpaba” con su “hermano” Emiliano.

Lejos de convencer, el texto fue recibido como una excusa poco creíble. Muchos usuarios señalaron que la familia buscaba lavarse las manos y culpar a un perro para salir bien librados. Fue entonces cuando Emiliano decidió responder sin filtros y su reacción rápidamente se volvió viral.

No te pierdas: Este es el supuesto acuerdo prenupcial de Christian Nodal y Ángela Aguilar: ¿Tienen vigencia hasta 2027?

miliano Aguilar respondió con fuerza la polémica publicación en Instagram. / IG

¿Qué dijo Emiliano Aguilar tras las disculpas públicas de la Dinastía Aguilar?

El hijo mayor de Pepe Aguilar explotó en Instagram contra el comunicado de ‘Gordo’. Con un tono fuerte y sarcástico, lanzó un mensaje que dejó claro que no acepta disculpas falsas ni pretextos.

“Ahora sí, ¿verdad pinche perro? Nomás porque la gente no te apoyó, si no, ¿cuál pinche disculpa hubieras dado?”,escribió Emiliano, acompañando su mensaje con varios emojis de burla y desaprobación.

Pero no se quedó ahí. Emiliano también volvió a tachar de hipócritas a los integrantes de su familia paterna: “Pura gente hipócrita ustedes, por eso están como están, puro pinche #Tijuana664”, sentenció, dejando ver que la reconciliación está más lejos que nunca.

Además, el joven aprovechó para enviarle un recado directo a su medio hermano Leonardo Aguilar: “Y esto es para el niño de @leonardoaguilaroficial, tú y yo no somos iguales, perrito, entiende”, escribió, dejando entrever que la rivalidad entre ellos también va en aumento.

Las redes sociales no tardaron en explotar tras las declaraciones de Emiliano. En la sección de comentarios, cientos de seguidores salieron en su defensa, asegurando que fue víctima de una burla que nunca debió ocurrir.



“Primero lo ofenden públicamente con una comparación que jamás debieron hacer; después borran el post y ahora emiten un comunicado donde, de nuevo, terminan responsabilizándolo a él”, escribió una usuaria.

Otros mensajes de apoyo decían:



“Sigue adelante Emiliano”.

“Lo peor es que limitan los comentarios”.

“Entonces el perro también dio los likes y el reposteo? JAJAJAJA”.

Mientras tanto, las críticas contra Pepe Aguilar y su equipo crecieron.

Mira: Pepe Aguilar revelan lo que cobra por concierto y en redes señalan que ¡es carísimo!

Leonardo Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Qué dice el comunicado de ‘Gordo’ y por qué generó más críticas?

El comunicado publicado en la cuenta de Instagram del perro ‘Gordo’ intentó justificar la publicación ofensiva, señalando que fue realizada sin el consentimiento de Pepe Aguilar. En el texto, el pug “se disculpa” y asegura que no volverá a reaccionar de esa manera:

“La publicación que salió recientemente en esta cuenta fue de mal gusto, no reflejó la educación que me dio mi papá” Comunicado de Gordo Aguilar

Finalmente, el pug cerró con un mensaje de paz:

Comunicado de Gordo Aguilar “A mi hermano le deseo paz. Y también ojalá que pronto deje de tirar golpes para todos lados... porque esa energía, usada de otra forma, podría ser hermosa. Y no se preocupen, la próxima vez que tenga coraje, me lo voy a sacar corriendo tras la aspiradora, no publicando memes”

Aunque el mensaje buscaba calmar la situación, terminó por encender aún más los ánimos. ¿Dinastía Aguilar responderá?