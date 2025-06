Leonardo hijo de Pepe Aguilar arremete contra Emiliano Aguilar por ignorar a su papá en El Día del Padre

La relación entre Pepe Aguilar y el mayor de sus hijos, Emiliano Aguilar, es conocida por ser distante. Ambos se han expresado respeto y cariño, pero lo cierto es que no guardan un vínculo tan estrecho como el que sí tienen Ángela y Leonardo Aguilar con su padre.

Recientemente, Emiliano Aguilar causó revuelo en redes en pleno Día del Padre; celebración que se realiza cada tecercer domingo de junio en diferentes partes de Latinoamérica; pues el mayor de los Aguilar ignoró por completo a Pepe y en cambio, felicitó a su padrastro quien según él, le enseñó lo que “realmente es tener un papá”.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pero lo que no se esperaba era la contundente respuesta de Leonardo Aguilar, el hijo mediano de Pepe, a su hermano Emiliano. ¿Qué dijo?

¿A quién felicitó Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, por el Día del Padre?

Fue a través de su cuenta de Instagram que el rapero Emiliano Aguilar posteó fotografías de su padrastro y también mánager, Adrián Arcero, acompañadas de una conmovedora dedicatoria en la que le agradecía por ser una figura fundamental en su vida y enseñarle lo que era tener un papá:

“FELIZ DÍA DEL PADRE A LA PERSONA QUE ME FORJÓ QUE ME HIZO SER LA PERSONA DE HUEVOS QUE SOY HOY ,QUE GRACIAS A ÉL SUPE LO QUE ES TENER UN PADRE. TE QUIERO UN CH…. ADRIÁN @tucanesmanager. YA SE QUE AVECES SOY UN DESMADRE, PERO AQUÍ ANDAMOS” Emiliano Aguilar

Esta felicitación causó revuelo entre sus seguidores e internautas en general por la ausencia de palabras o referencias hacia el patriarca actual de la dinastía Aguilar, pues Emiliano ignoró por completo a Pepe Aguilar. Si bien algunos comprendieron su postura, otros más no dudaron en recriminar al cantante que sin importar las diferencias, Pepe sigue siendo su papá biológico.

¿Qué le respondió Leonardo Aguilar a Emiliano Aguilar por ignorar a Pepe Aguilar en el Día del Padre?

Ante la polémica felicitación de Emiliano Aguilar a su padrastro y el desaire a Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar, su segundo hijo, no dudó en responderle.

Previamente Leonardo había posteado un emotivo video en el que se le ve jugando fútbol con pepe en su infancia y posteriormente, compartiendo escenario con él ya de grande. Sin embargo, horas más tarde, compartió una foto de su papá en la que lo felicita de nuevo y de paso, echa en cara indirectamente que “la gente sea tan mal agradecida con él":

Leonardo Aguilar “Mi papá es tan grande que muchas veces da más de lo que la gente se merece. No se que hubiera sido de mi vida sin tu ejemplo. Hacen falta más papás como tú. Por último quisiera decirte que de lo que más admiro de ti es tu capacidad de quedarte en silencio. No entiendo como aguantas que la gente sea tan malagradecida. Que la gente tenga tan mala memoria, que la gente piense que se merecían tu bondad, tu dinero, tu ayuda, tus consejos”.

Leonardo no mencionó a su hermano Emiliano, pero sus seguidores interpretaron este nuevo mensaje como una respuesta a la publicación del mayor de los Aguilar e igualmente criticaron que Pepe no haya estado presente para sus 3 hijos por igual:



“Lástima que Emiliano no pueda decir lo mismo”

“Parece contestación a Emiliano”

“Leonardo se mete más en chismes que en cantar”

“Y a pesar de todo lo que dices no deja de ser un fracaso para él como padre que Emiliano no pueda decir lo mismo”

no pueda decir lo mismo” “Qué lastima que Emiliano no conoció a ese “gran hombre”, el que abandona infancias no puede ser santo, con los niños no. Abandonador, prefirió vieja antes que hijo, y de ahí, naciste tú y tus hermanas”.

¿Por qué Emiliano Aguilar y su papá Pepe Aguilar están distanciados?

Para nadie es secreto que la relación entre Emiliano Aguilar y su papá es bastante distante desde hace tiempo. Emiliano no suele ser tan abierto al respecto, pero hace unos días fue el propio Pepe quien rompió el silencio durante una entrevista para ‘Ventaneando’, y compartió que la culpa de esto la tendría Carmen Treviño, madre de Emiliano:

“Yo no me alejé. Su mamá se lo llevó, cuando yo no estaba en la casa. Lo traté de buscar... Me hice responsable económicamente de su manutención hasta que tuvo 18 años. Y tengo todos los recibos”, declaró el cantante de ‘Directo al corazón’.

Por otro lado, Pepe también señaló que la convivencia con su hijo mayor no pudo sostenerse debido a los roces: “Traté de dar el mayor de los amores, la mayor comprensión. Él necesitaba mucho a su papá, y yo me di cuenta de cuánto le hice falta durante todos esos años. Traté de compensar, pero no se puede. Él se siente más cómodo estando sólo que estando conmigo”.

No obstante, Pepe Aguilar no dudó en expresar su amor hacia su hijo de 32 años, pues además reconoce su carrera como rapero y le desea lo mejor: “Yo lo amo, sí, incondicionalmente. Me da mucho gusto que esté trabajando, que esté cantando. No le entiendo mucho a lo que hace, pero no lo critico. Es una expresión. Ojalá le vaya muy bien, y creo que tiene con qué hacerlo”, concluyó.

