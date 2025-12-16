Cruz ‘N’ protege a Melenie Carmona tras la polémica con Alicia Villarreal; enseña poderosas conversaciones

Cruz ‘N’ salió en defensa de Melenie Carmona luego de que la joven recibió críticas en redes sociales por dejar de seguir a su mamá Alicia Villarreal en Instagram tras las diversas polémicas que surgieron en torno a la familia.

Melenie Carmona volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que usuarios notaron que dejó de seguir en Instagram a su mamá Alicia Villarreal, un movimiento que avivó las especulaciones en torno al distanciamiento con la cantante.

Cruz ‘N’ respalda públicamente a Melenie Carmona y aclara los detalles de la polémica en Instagram con su mamá. / Foto: Redes sociales

Cruz ‘N’ defiende a Melenie Carmona: ¿Qué dijo?

Cruz ‘N’ habló sobre la polémica entre Melenie Carmona y su mamá Alicia Villarreal, luego de que la joven dejó de seguir a su madre en Instagram. El músico explicó que la situación se había malinterpretado en redes sociales y que, en su opinión, todo surgió de la manera en que se dio la exposición del conflicto.

“Yo creo que dijo todo; de repente, me di cuenta que su mamá mencionó su nombre primero, porque así fue. Yo le mandé un mensaje y le dije: ‘No caigas’”, señaló el músico, detallando que la reacción de Melenie era comprensible ante la forma en que se presentó el asunto públicamente.

El también productor destacó que la polémica no refleja la realidad completa del vínculo entre madre e hija, sino que se trató de una situación que se magnificó por la atención de las redes sociales: “En mi opinión personal, esa persona sabía que iba a iniciar mencionando el nombre de la niña, obviamente que iba a suceder si mencionaba el nombre de la niña. Es muy fácil; la gente inteligente sabe que las plataformas son muy simples. Solo hay dos personas que sabían que no se seguían: la niña y la mamá, y quien fue quien publicó primero, la mamá”.

Melenie Carmona fue duramente criticada en redes sociales por no defender a su madre Alicia Villarreal. / Foto-Ig: meleniecarmona

Cruz ‘N’ exhibe conversaciones con Alicia Villarreal

Cruz ‘N’ exhibió una conversación familiar en la que aparece una foto de la cantante Alicia Villarral y mensajes en los que habla de él y los logros de su carrera. El integrante del grupo familiar aclaró que no busca generar conflictos, pero quiso mostrar el contexto de los mensajes que se compartieron.

“Les voy a dejar bien claro: a mí no me gusta hablar de nada. Este es el chat de la familia; como dijo Melenie, hay pruebas de todo”, explicó Cruz ‘N’.

En la conversación, Alicia Villarreal celebra sus logros profesionales y reconoce la colaboración de su equipo, incluyendo a su ex pareja: “Chicos, ya voy a entrar a mi premiación por ser la mujer del regional única que llega al top uno por semanas consecutivas, atravesando con mi carrera como cantautora, así que me da mucho orgullo y también agradezco a su papá porque muchos de esos números musicales los hemos hecho juntos”, se lee en el mensaje exhibido por Cruz ‘N’.

Defienden a Melenie Carmona: Cruz ‘N’ explica lo ocurrido y ofrece su versión sobre la polémica familiar. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se divorciaron Alicia Villarreal y Cruz ‘N’?

El divorcio entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ puso fin a una historia de más de 20 años, pero lejos de cerrarse en buenos términos, abrió un proceso legal que ha seguido generando tensión pública. La cantante decidió iniciar una demanda por violencia intrafamiliar, alegando episodios que, según su equipo legal, afectaron su bienestar y el de su entorno familiar.

Cruz ‘N’, sin embargo, ha rechazado rotundamente las acusaciones, sosteniendo que no ejerció ningún tipo de agresión y asegurando que todo se aclarará durante el proceso jurídico.

La situación escaló en julio, cuando se emitió una orden de aprehensión en su contra por no presentarse a una audiencia relacionada con el caso. Aunque la medida fue suspendida poco después, su defensa argumentó que la ausencia se debió a un problema de salud que le impidió acudir. En medio de declaraciones encontradas, documentos legales y versiones opuestas, la separación avanzó en medio de polémicas.

