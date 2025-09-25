Alicia Villarreal es acusada de robarse la canción de “Te quedó grande la yegua”: “Fue creación mía”

Alicia Villarreal protagoniza controversia, pero esta vez por una de sus canciones más famosas “Te quedó grande la yegua”. El tema, que la catapultó al éxito en los años 2000, ahora es objeto de controversia luego de que un compositor afirmara ser el verdadero autor y asegurara que la cantante presuntamente se apropió de la letra sin darle crédito.

Se trata de un señalamiento que ha causado sorpresa entre sus seguidores y en el medio musical, ya que un compositor aseguró a Radio Fórmula Monterrey ser el verdadero autor del tema, pero que guardó silencio por miedo.

Compositor denuncia a Alicia Villarreal por apropiación de “Te quedó grande la yegua” / Redes sociales

¿Quién es el compositor que acusa a Alicia Villarreal de haber robado la canción “Te quedó grande la yegua”?

El compositor en cuestión es Javier Rodríguez Elizondo, quien en entrevista con Radio Fórmula Monterrey rompió el silencio para hablar sobre el tema que lanzó a Villarreal en la década de los 2000.

“Yo no se la robé a nadie, esa fue creación mía”, aseguró Rodríguez Elizondo, quien además reveló que el motivo de haber guardado silencio durante más de veinte años fue por miedo a posibles represalias en la industria musical.

El supuesto autor afirmó que escuchar la canción en radio y televisión fue durante años una experiencia dolorosa, pues sentía que estaba reviviendo un momento de injusticia.

¿Qué declaró el compositor que señala a Alicia Villarreal por el supuesto robo de la canción “Te quedó grande la yegua”?

Rodríguez Elizondo compartió que, a pesar de no contar con un registro oficial de la letra, la canción presuntamente no es de Alicia Villarreal, sino es de su autoría.

“Cada vez que yo escuchaba esa canción en la radio, en la televisión, en cualquier medio, me traía esa mala experiencia. Volvía a revivir y siempre estaba la pregunta: ¿por qué me pasó esto?”, declaró.

También confesó que, en su momento, trató de acercarse a Alicia Villarreal para hablar sobre la situación, pero nunca tuvo éxito.

“Cuando comencé a escuchar la canción en distintos medios, busqué a Villarreal, incluso ella quiso tener contacto conmigo, pero nunca logramos concretar nada”, explicó.

¿Cómo asegura el compositor que “Te quedó grande la yegua” llegó a manos de Alicia Villarreal?

Según la versión de Rodríguez Elizondo, la letra de “Te quedó grande la yegua” llegó a Alicia Villarreal en los años noventa a través de una de sus maestras de inglés en una escuela de Texas, donde la cantante también asistió.

Según Javier Rodríguez, el compartió su canción en la escuela, donde compartía su trabajo como compositor con maestros y colegas para pedir opiniones.

“Traté de comunicarme a la estación de radio de Raúl Méndez, pero ya cuando se daban cuenta que era yo me bloqueaban”, detalló el compositor en otra entrevista a Jorge Carbajal.

Hasta el momento, Alicia Villarreal no ha hecho ninguna declaración pública sobre estas acusaciones. Cabe recordar que en diversas entrevistas la cantante se ha asumido como la autora del tema, el cual lanzó en 2001 y que rápidamente se convirtió en un himno de despecho.

Cabe recordar que la información antes mencionada no ha sido confirmada por Alicia Villarreal. Por esta razón, queda estrictamente en calidad de rumor.

