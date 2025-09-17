¿No supera a Alicia Villarreal? Arturo Carmona canta y baila ‘Te aprovechas’ en fiesta del 15 de septiembre

El nombre de Arturo Carmona volvió a ser tendencia en redes sociales, y no precisamente por algún proyecto televisivo, sino por un video viral en el que se le ve disfrutando a lo grande durante los festejos del Día de la Independencia en Apodaca, Nuevo León. Lo curioso del clip es que el actor y conductor no pudo resistirse a cantar y bailar las canciones de su exesposa, Alicia Villarreal, lo que generó miles de comentarios divididos entre nostalgia, burla y elogios. ¡Su canción!

Arturo Carmona y Alicia Villarreal

¿Arturo Carmona sigue enamorado de Alicia Villarreal? El video que reavivó los rumores de su pasado amoroso

La noche del 15 de septiembre, Arturo Carmona asistió a un evento popular donde el grupo la Casetera interpretó algunos de los grandes éxitos de la intérprete regiomontana. Sin pensarlo dos veces, el exfutbolista se puso de pie y se dejó llevar por la música, interpretando a todo pulmón el clásico “Te aprovechas”, una de las piezas más icónicas de la carrera de Alicia Villarreal ¡su ex!

El momento fue grabado por los asistentes y compartido en TikTok, donde rápidamente se volvió tendencia. Ahí, los usuarios no tardaron en dejar comentarios que iban desde lo sarcástico hasta lo halagador:



“Arturo Carmona: Wey, mi canción”

“Bailando canciones de su ex, eso le rondará toda la vida”

“Y Carmona bailando las canciones de su ex”.

Pero no todo fueron indirectas. También hubo quienes aprovecharon para elogiar al actor, destacando su apariencia y carisma. Frases como “Qué chulada el Carmona” y “Tan guapo Carmona” se repitieron entre los comentarios, demostrando que, más allá del pasado amoroso, el exfutbolista sigue robando suspiros.

Así bailó Arturo Carmona la canción de su exesposa:

¿Qué pasó entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal? Así fue su relación y por qué siguen dando de qué hablar

La historia de Arturo Carmona y Alicia Villarreal comenzó a finales de los noventa, cuando ambos se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de Monterrey. Su romance avanzó rápido y terminó en matrimonio, del cual nació su hija Melanie. Aunque parecían la pareja perfecta, la relación no resistió la presión de la fama, ni las diferencias personales, por lo que el matrimonio llegó a su fin en medio de rumores y especulaciones que los siguieron por años

Con el paso del tiempo, Alicia Villarreal consolidó su carrera como una de las voces femeninas más fuertes del regional mexicano, mientras que Arturo Carmona se abrió camino en la televisión y la actuación. Pese a que ambos rehicieron su vida, los fanáticos nunca dejaron de relacionarlos.

Arturo Carmona y Alicia Villarreal

Este 2025 ha sido especialmente turbulento para el actor en lo que respecta a su pasado con la cantante. En junio resurgió una carta que Alicia Villareal envió hace más de 20 años a la periodista “la Chicuela”, donde relataba haber sufrido violencia física durante su matrimonio con Arturo Carmona En el texto, Villarreal mencionó cachetadas, empujones, estrujones y hasta azotones contra la pared, incluso cuando estaba embarazada. Aunque Alicia confirmó recientemente que esos hechos sí ocurrieron, también aseguró que ya los perdonó emocionalmente y que las personas cambian. Por su parte, Arturo Carmona ha negado rotundamente las acusaciones, afirmando que nunca fue violento con ella y que, si hubo algún altercado, fue en defensa propia. Además, cuestionó que nunca existiera una denuncia formal.

Melenie Carmona, hija de ambos, también se pronunció públicamente sobre el escándalo de Alicia y Arturo. Aunque aclaró que no le consta lo que ocurrió en el matrimonio de sus padres, dejó claro que prefiere enfocarse en la persona que su papá es hoy: “Lo que sucedió en su momento no me consta. La verdad, yo no estuve ahí. Y me quedo con lo que mi papá es hoy en día…”. También pidió respeto hacia su padre y aseguró que muchas de las declaraciones recientes han sido malinterpretadas. Mientras tanto, Alicia Villarreal confirmó que actualmente mantiene una relación con el influencer Cibad Hernández, tras su divorcio de Cruz ‘N’. Incluso, Arturo Carmona reaccionó al nuevo romance de su ex diciendo que lo único que le importa es que ella sea feliz.