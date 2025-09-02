Arturo Carmona recuerda cuando sufrió un secuestro ¡Le robaron todo! “Pensaba que era el fin de mi vida”

En la década de los 90, Arturo Carmona llegó a la CDMX para probar suerte como actor. Desafortunadamente no todo fue miel sobre hojuelas, pues un secuestro exprés por poco le arrebata todos sus sueños. “Me ha tocado ser víctima de asalto a mano armada, pero lo que me marcó fue un secuestro exprés. Duró poco, pero sentí que los minutos pasaban muy lento. Iba manejando y de pronto se me cerró otro auto y me bajaron de mi vehículo”.

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre su secuestro?

Con dificultad , Arturo Carmona, recordó cómo lo encerraron en un auto y en todo lo que pensaba mientras rogaba volver a ver a sus seres queridos. “Me encajuelaron. No sabía qué destino iban a tomar ni qué iba a pasar con mi vida. Nunca vi a la gente esa. Solo escuchaba que me gritaban. Fueron horas en la oscuridad de la cajuela. ¡Fue terrible! En esos instantes solo pensaba en mi familia, sobre todo en mi hija. En nada y en todo. En que posiblemente era el fin de mi vida”.

Le arrebataron todo lo que llevaba y lo presionaron para dar todos sus datos bancarios. “Me quitaron la cartera y el dinero que tenía. Me gritaban a través del asiento de atrás. Me obligaron a darles mis datos, mis NIP y luego me fueron a tirar a un lugar lejos y muy peligroso. Eso fue lo que más miedo me dio”.

A pesar de esta experiencia no vive atemorizado. “Me siento seguro, pero claro que tomo precauciones. Siempre hay que andar prevenidos, cuidarse y evitar pasar por zonas conflictivas”.

¿Quién es la novia de Arturo Carmona?

Arturo ha sido muy afortunado en el amor, pues ha salido con mujeres hermosas. Hoy confiesa sentirse estable en su relación con la joven actriz Emilia Bragado. “Ella me suma. Está intentando conocer el medio, pues es extranjera y tiene poco tiempo en México. Le gusta que le enseñe mi mundo. El hecho de que me conozca me da gran ventaja, porque sabe quién soy en realidad y no las tonterías que se dicen de mí”.

Considera que el público se dejó llevar por rumores y que por ello lo ven como un hombe violento. Ahora mantiene su vida íntima lejos de los reflectores. “Soy reservado con mi vida privada. En pareja soy 100% noble y cariñoso. Tengo un temperamento fuerte. La gente tiene errado este concepto. La persona con un temperamento así es quien tiene conocimiento y valor para enfrentar las cosas, no el que grita, pega o violenta. Quien se enoja tiene carácter débil y nada de fortaleza”.

El galán de telenovelas no descarta contraer matrimonio ni tener hijos de nueva cuenta. “Creo en el amor para siempre. Lo veo en mis padres, pero no quiero presionar. Si se da, se dará. Tampoco deseo presionar con hijos, aunque me encantaría tenerlos. Ya estoy en una edad en la que quiero que me digan ‘papá’ y no ‘abuelito’. Tengo la fortuna de ser padre de una hija hermosa (Melenie, fruto de su relación con Alicia Villarreal). Si Dios me manda otro hijo, deseo que sea un varón”, concluyó.

¿Quién es Arturo Carmona y cuál es su trayectoria?

Arturo Aram Carmona Rodríguez nació el 9 de julio de 1976

Inició su carrera como futbolista. Más tarde entró como comentarista a un programa de deportes.

Se inició como conductor en el programa de revista Club 34.

En 2005 ingresó a la casa de Big brother VIP

Ese mismo año debutó en la telenovela Duelo de pasiones, a la que siguieron:

La verdad oculta (2006), Destilando amor y Muchachitas como tú (2007), por mencionar algunas.

En 2008 obtuvo su primer protagónico en Cuidado con el ángel y después en telenovelas como: Mar de amor, Triunfo del amor y Rafaela. En esta última interpretó a un futbolista.

La vecina y Un camino hacia el destino.

En 2023 fue participante de La casa de los famosos de Telemundo en su tercera temporada .

. Hace unos días concluyó su participación en la obra producida por Omar Suárez, Alta traición

