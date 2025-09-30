Hospitalizan de emergencia a actor de Black mirror y Pearl harbor tras accidente: ¿De quién se trata?

Hace unos días, el actor Arturo Carmona tuvo un percance con su automóvil en la CDMX, aún quedando fuera de peligro, relató que fue un gran susto el que se llevó en ese momento.

Ahora, hoy, lunes 29 de septiembre, se confirmó que un actor estadounidense, reconocido por su participación en películas como Pearl harbor y la serie Black mirror, fue hospitalizado luego de verse involucrado en un accidente automovilístico. El actor se dirigía a su residencia temporal durante las grabaciones de un nuevo proyecto para Netflix. ¿De quién se trata?

¿Qué famoso actor de Black mirror está hospitalizado tras accidente automovilístico?

La mañana de este lunes 29 de septiembre, se viralizó la noticia de un accidente protagonizado por un actor que ha trabajado en la serie Black mirror y que participó en el filme Pearl harbor.

De acuerdo con medios internacionales como Page six, el accidente que sufrió por Josh Hartnett sucedió alrededor de la 1:00 de la madrugada, cuando el vehículo en el que viajaba colisionó con una patrulla de la Royal Newfoundland Constabulary en una intersección. El actor, de 47 años, iba acompañado de un hombre de 59 años al momento del impacto.

Ambos vehículos resultaron con daños significativos, y sus ocupantes fueron trasladados de inmediato al hospital. Las autoridades locales informaron que las circunstancias exactas del incidente aún se encuentran bajo investigación, y que no existen grabaciones de video que aclaren lo sucedido.

Josh Hartnett, actor / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Josh Hartnett, actor de Black mirror?

Josh Hartnett se encuentra actualmente en Canadá por motivos laborales, ya que es parte del elenco de una nueva miniserie de Netflix que está siendo grabada en la provincia de Terranova. El proyecto, que aún no tiene título oficial, se centra en una historia de suspenso y horror sobre una criatura marina que amenaza a una comunidad costera aislada.

A pesar de la aparatosidad del choque, el reporte médico confirmó que ninguno de los involucrados sufrió lesiones graves y se encuentran totalmente fuera de peligro. Hartnett ya fue dado de alta según información de TV Azteca.

Actualmente, no se han presentado cargos ni se ha sugerido que el accidente esté relacionado con el consumo de sustancias o conducción negligente según Page six. Hartnett fue dado de alta a las pocas horas y ya ha retomado sus actividades profesionales.

Josh Hartnett, actor de Hollywood / Redes sociales

¿Quién es Josh Hartnett y en qué proyectos ha trabajado?

Josh Hartnett se convirtió en una de las figuras más populares del cine a principios de los 2000, gracias a películas como:



Pearl harbor (2001),

(2001), La facultad (1998),

(1998), Las vírgenes suicidas (1999) y

(1999) y Halloween: H20 (1998).

Su imagen de galán juvenil lo catapultó a la fama, pero con el tiempo decidió alejarse de los grandes reflectores de Hollywood.

En los últimos años, Hartnett ha optado por roles más selectivos, como su participación en La Trampa (2023), dirigida por M. Night Shyamalan, que marcó un retorno exitoso al cine de suspenso psicológico. Su incursión en series como Penny dreadful y Black mirror también ha demostrado su capacidad para reinventarse y explorar nuevos territorios narrativos.

El accidente reciente no parece haber detenido su carrera, y su rápida recuperación es una buena señal para los fanáticos que esperan su próximo estreno en Netflix.

