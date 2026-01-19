Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ vuelve a cirugía tras ser diagnosticada con cáncer, ¿complicación?

Hace apenas 15 días, Osmariel Villalobos, exparticipante de ‘La casa de los famosos’ versión Telemundo sorprendió a todos al revelar que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Debido a esto, tuvo que someterse a una mastectomía unilateral.

En medio de su proceso de recuperación, Osmariel Villalobos anuncia que fue hospitalizada para una segunda cirugía, ¿surgió alguna complicación? Esto es todo lo que se sabe.

Osmariel Villalobos / Redes sociales

¿Cómo fue que Osmariel Villalobos, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, reveló tener cáncer de mama?

El pasado 8 de enero, Osmariel Villalobos, a través de Instagram, compartió unas imágenes desde el hospital. En la descripción del post, contó que le había extirpado su seno derecho tras ser diagnosticada con cáncer de mama.

“Ayer, en horas de la mañana, fui intervenida. Mastectomía unilateral ‘seno derecho’ (ya luego doy detalles). Ayer también elegí soltar lo que ya cumplió su ciclo y no me pertenece”, indicó.

Si bien no quiso dar muchos detalles, dejó ver que la enfermedad se había detectado de manera “temprana”. También dijo que, pese a ser un proceso emocional difícil, se ha enfocado en estar tranquila y aceptar su situación.

“El cáncer no apareció de la nada. Fue una alerta temprana. Fue un límite amoroso. Un ‘hasta aquí’ que mi cuerpo pidió antes de romperse. Esta mama no falló. Me protegió como supo hacerlo. Hoy la honro… y la libero. Durante estos meses, rodeada de profesionales que me acompañaron con amor, entendí por qué llegó esta experiencia a mi vida”, expresó.

Para finalizar, agradeció a todos los especialistas que la acompañaron en estos momentos tan complicados: “Dejo atrás viejas formas de vivir mi feminidad, el sacrificio disfrazado de amor y la autoexigencia constante. Entro y salgo de este proceso con gratitud, conciencia y paz”, concluyó.

¿Cuál es el estado de salud de Osmariel Villalobos, hoy, lunes 19 de enero?

Durante el fin de semana pasado, Osmariel Villalobos encendió las alarmas al usar sus historias de Instagram para revelar que estaba en el hospital. La venezolana indicó que fue intervenida debido a una arteria que se le “abrió”.

Afortunadamente, mencionó que lo ocurrido pudo ser “detectado a tiempo” y su proceso de recuperación continúa su curso.

“En plena madrugada, entré al quirófano. Una arteria se abrió, pero todo fue atendido a tiempo. Dios conmigo. Estoy estable y agradecida” Osmariel Villalobos

Cabe mencionar que, en su momento, la famosa indicó que someterse a la extirpación de su seno no había sido nada fácil, pero que era la única opción que le dieron sus médicos para salvaguardar su vida.

“Después de consultar con varios especialistas y repetir estudios, entendí que el camino que sigue es una mastectomía, incluso doble. No es una decisión fácil, pero sí una decisión consciente, llena de fe y amor propio”, dijo a finales de diciembre.

Osmariel Villalobos / Redes sociales

¿Quién es Osmariel Villalobos, exparticipante de ‘La casa de los famosos’?

Osmariel Maholi Villalobos Atencio, mejor conocida solo como Osmariel Villalobos, es una conductora, modelo, influencer y empresaria venezolana. Actualmente tiene 37 años. Saltó a la fama en 2011, cuando participó en Miss Venezuela.

Tras eso, se le vio como conductora en el programa Portada’s. También ha cubierto en eventos especiales como Premios Juventud. En 2017, se mudó a Miami en busca de mayores oportunidades.

En 2023, participó en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos versión Telemundo’. Aunque no ganó, obtuvo mucha popularidad, siendo una de las más queridas del reality.

En su momento, estuvo casada con el exfutbolista Juan Pablo Galavis. En 2021, denunció haber sufrido violencia por parte de su ex.

