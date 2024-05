Miguel Martínez sufre robo en lujoso restaurante en CDMX

Miguel Martínez dijo en Instagram que fue víctima de un robo hormiga por parte de trabajadores de un valet parking en un lujoso restaurante de Polanco, ubicado en CDMX.

“Vine aquí a un lugarcito en Polanco que se llama ‘Salvaje’, que la verdad está muy bonito, me la pasé muy bien, pero pues dejé mi coche en el valet (parking) y me robaron unas cosas que traía”, denunció.

Según Miguel, se dio cuenta que le hacían falta los artículos cuando los buscó y recordó lo especiales que eran para él. Aunque no precisó de qué artículos se tratan.

Miguel Martínez denunció el robo en sus redes sociales / Instagram

“El problema es que reporté algunas cosas que estaban a la vista y de repente pues me acordé que eso que traía que era muy importante para mí. Salimos a buscarlo, abrimos el carro y ya no estaban las cosas. Me da mucha tristeza”, declaró.

El lugar se deslinda del robo a Miguel Martínez: “No habrá justicia”

El actor recordado por sus papeles en telenovelas infantiles mencionó que a pesar de su queja, el lugar en cuestión no le dio una respuesta positiva para recuperar sus artículos.

“Pregunté por la persona que se había llevado mi carro, que vi quién era y todo. No me quisieron dar mayor información, aunque se portaron amables, pero no hubo solución”.

El integrante de 2000’s x siempre alertó sobre el valet que le quitó sus pertenencias / Facebook: Miguel Martínez

Y agregó: “No es la bronca contra el lugar, de hecho se sabe que el valet parking es un servicio que contratan aparte, no es ‘Salvaje’. Me la pasé bien, estuvo divertido, pero no hubo solución ni nadie que me diera una solución. No habrá justicia, sé que no va a aparecer… Tengan cuidado, eviten dejar su coche en el valet de ‘Salvaje’ porque ahí fue donde me robaron”, comentó.

Finalmente, el actor no dejó indicios de que vaya a levantar una denuncia por el robo y dejará lo ocurrido en sus redes sociales.

