¿Qué pasará en las predicciones del mundo en 2026?: Kala Ruiz revela los cambios que sacudirán al planeta

Este 2026, el mundo enfrentará sucesos que lo harán transformarse. La inteligencia artificial y la tecnología tomarán protagonismo en algunos de estos cambios. Esto es lo que nos deparará el año que viene:

Te puede interesar: Horóscopo semanal del 16 al 22 de diciembre del 2025, ¡todos los signos!

Horóscopo 2026: predicciones por elementos (Agua, Tierra, Aire y Fuego) para cada signo zodiacal. / Canva

¿Por qué 2026 marcará el inicio de una nueva geopolítica y cómo influirá la tecnología en este año?

Experimentaremos una nueva geopolíticia y un nuevo mundo en el 2026:

El mundo cambiará por completo. Una nueva humanidad se avecina. Diríamos que es un cambio de software y hardware planetarios. En esta transición todo parece raro, nadie entiende nada, pero esto es perfecto en el guion cósmico. Todo pasa como debía ocurrir.

Es un cambio radical del sistema económico, político y social, que se exacerbará en los próximos 5 años. Una lucha tremenda entre lo viejo y lo nuevo, con gran tensión.

La IA y la tecnología se disparan

El trígono con Urano en Géminis (que durará 10 años), en trígono con Plutón en Acuario (que durará 20) nos avisa que la inteligencia artificial y los avances tecnológicos se dispararán.

Este tránsito astrológico transformará la vida del planeta la próxima veintena de años. También advierte de problemas con la electricidad y las conexiones de internet asociadas a las redes sociales, a partir de enero de 2026. Las fallas en las comunicaciones y las plataformas digitales bancarias pondrán en alerta al mundo.

Te puede interesar: Julio César Jr en riesgo extremo: Jorge Clarividente visualiza un secuestro, atentado y pleito legal brutal

Horóscopo 2026: predicciones por elementos (Agua, Tierra, Aire y Fuego) para cada signo zodiacal. / Canva

¿Qué papel jugará Saturno en la economía, la política y los conflictos globales? Esto dicen las predicciones de 2026

SATURNO



Saturno en Tauro: Se empezará a imponer la moneda digital.

Saturno-Neptuno en Aries:



El choque entre la realidad y la fe. Con la introducción masiva de la inteligencia artificial

Habrá guerras que durarán entre 5 y 6 años. Pasaremos la noche oscura para un nuevo amanecer.

Pasaremos la noche oscura para un nuevo amanecer. Nuevos virus, bacterias y pandemias podrían surgir, por la masiva movilización de inmigrantes de todo el mundo. Se cree el contagio puede ser a través de un animal, por lo que en 2026 no es aconsejable viajar en avión con tu mascota.

Será un año de colapsos, despertares y caídas de poder. Marcará el inicio del fin de los partidos políticos, para darle paso a una nueva estructura política diferente.

El oro y la plata mantendrán su valor y se incrementarán en un 20%.

Te puede interesar: ¿Cazzu será mamá otra vez en 2026? La predicción de Mhoni Vidente que desató rumores

Según numerólogo así será el 2026 / Archivo TVNotas, Frepepik y Gemini, Canva

¿Qué catastrofes naturales se esperan para el año 2026?

Catástrofes naturales

Se desatará una serie de desastres naturales a escala mundial: Terremotos, erupciones volcánicas y fenómenos climáticos extremos, que afectarán entre el 7 y el 8% de la superficie terrestre. Esto acarreará graves consecuencias ecológicas y humanitarias para millones de personas.

El agua será uno de los peores enemigos, con cambios atmosféricos y maremotos. El derretimiento de algunos glaciares será la causa. Se aconseja no vivir a la orilla del mar este año.

¿Habrá contacto extraterrestre oficial en 2026?

Contacto extraterrestre oficial:

En noviembre de 2026 se producirá el primer contacto oficial con vida alienígena. Aparecerá una enorme nave espacial que entrará en la atmósfera terrestre y desencadenará un evento sin precedentes.

Te puede interesar: Mhoni Vidente predice una serie de desastres que podrían ocurrir en diciembre y alcanzar a México, ¡alerta total!