Banda El Recodo sorprende a pasajeros de avión con concierto en pleno vuelo hacia Mazatlán

La Banda El Recodo emocionó a decenas de pasajeros luego de cantar a todo pulmón El Corrido de Mazatlán.

La Banda El Recodo sorprendió al público, luego de cantar en pleno vuelo comercial de Tijuana a Mazatlán ante decenas de personas.

El video se dio a conocer gracias al vocalista de la agrupación Geovanni Mondragón, quien utilizó su cuenta de TikTok para compartir que algunos integrantes de la banda interpretaron El Corrido de Mazatlán.

“Dando los buenos días en el vuelo de Tijuana a Mazatlán complaciendo a nuestra gente a todo lo que da. Mil gracias a todos los pasajeros que nos pidieron que cantáramos ese corrido tan chin… para nosotros”, se puede leer en la descripción del clip.

Geovanni Mondragón compartió el momento en su cuenta de TikTok / Instagram: @elrecodooficial / TikTok: @Geovanni.Mondragon27

Durante la grabación se escucha a algunos integrantes de la banda cantar un fragmento: “hoy que el destino me trajo hasta esta tierra, donde el pacífico es algo sin igual. Es necesario que suene la guitarra, para cantarle un corrido a Mazatlán”.

Hasta el momento el video que dura tan solo minutos ya cuenta con 1.8 millones de reproducciones, más de 158 mil me gusta y más de mil comentarios en donde aplaudieron el gesto de la banda.

“No manches no soy de Mazatlán, pero se me enchino la piel de oír esta canción”, “la segunda voz”, “Hasta yo me emociono y no soy de Mazatlán”, fueron algunos de los comentarios.