Rocío Banquells vivió un infierno; quedó dos años en silla de ruedas por un medicamento; ¿cómo está?

La actriz y cantante Rocío Banquells compartió uno de los episodios más duros de su vida al recordar cómo una neumonía y un tratamiento médico la dejo en silla de ruedas con un fuerte dolor físico.

En entrevista con el programa “El minuto que cambió mi destino”, la intérprete relató que, por disciplina profesional, ignoró las señales de su cuerpo hasta que el daño en sus huesos fue irreversible.

Rocío Banquells recuerda cuando quedo en silla de ruedas por la alergia a un medicamento. / Facebook: Rocío Banquells

Mira: Rocío Banquells revive la pesadilla de su ex arrebatándole a su hijo ¡lo perdió por 5 años!

¿Qué le pasó a Rocío Banquells tras presentar neumonía?

Todo comenzó en 1982, cuando Rocío Banquells se encontraba de gira con el musical “Evita”.Las bajas temperaturas y los cambios constantes de clima afectaron su salud.

“Estaba trabajando e hice ‘Evita’ de gira y estábamos en Zacatecas, (estábamos) a cero grados, había muchos cambios y me dio neumonía y yo seguía trabajando, había un doctor en esa época que lo conocíamos como el doctor de los cantantes, que nos ponía una inyección que era milagrosa, no la voy a satanizar, pero resulta que soy alérgica a ese medicamento, yo no lo sabía, ni el doctor lo sabía: fue cortisona”, comentó Rocío Banquells.

La actriz explicó que el problema no fue solo el medicamento, sino la forma en que se administró el tratamiento y la falta de conocimiento sobre su alergia. La cortisona comenzó a provocar un severo deterioro en su cuerpo sin que ella lo notara de inmediato.

“Me inculcaron la disciplina y el profesionalismo; al paso del tiempo te das cuenta que tu cuerpo te va avisando y hay que hacerle caso, pero en ese momento no lo hice hasta que mi cuerpo me dijo ‘hasta aquí’. Fue en Monterrey, no me pude presentar, se me empezaron a deshacer los huesos, esto fue en el 82 y en el 84 ya tenía un desgaste importante en los huesos, sobre todo en el fémur”.

¿Qué es la cortisona, medicamento al que Rocío Banquells es alérgica?

De acuerdo con Mayo Clinic, la cortisona forma parte de los medicamentos corticoides —al igual que la hidrocortisona y la prednisona— y se utiliza por sus propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras.

Estos fármacos se recetan para atender padecimientos como erupciones cutáneas, enfermedad inflamatoria intestinal, asma, artritis y otros trastornos en los que existe inflamación o una respuesta inmunitaria excesiva. Asimismo, el uso prolongado o excesivo de la cortisona puede generar fragilidad ósea u osteoporosis.

Rocío Banquells recuerda cuando quedo en silla de ruedas por la alergia a un medicamento. / Facebook: Rocío Banquells

Mira: Rocío Banquells reprueba actitud de Alejandra Guzmán con la prensa tras zafarrancho

¿Por qué Rocío Banquells estuvo en silla de ruedas?

La situación se agravó cuando los médicos detectaron el deterioro en sus huesos. Sin embargo, debido a su juventud, le recomendaron posponer una cirugía, pero este desgaste avanzó al grado de dejar a Rocío Banquells en silla de ruedas por el dolor.

“El doctor de esa época, un ortopedista, le dijo a mis papás: ‘Operarse no tiene caso porque es muy joven, tiene que aguantar’, y me aguanté. Y mi cuerpo comenzaba a desnivelarse, había momentos en los que se me veía cojear; hubo un palenquero que dijo que no me contrataba porque estaba coja, sufrí mucho bullying por eso eso”.

Durante la conversación, el periodista Gustavo Adolfo Infante le preguntó: “¿Por una inyección, Rocío?”, a lo que ella aclaró que no fue una inyección sino el tratamiento a largo plazo.

Rocío Banquells recuerda cuando quedo en silla de ruedas por la alergia a un medicamento. / Facebook: Rocío Banquells

“No fue una inyección, fue un tratamiento; además no se debe dejar de golpe. Cuando vi que me hinché la corté, y se supone que debes irla dosificando y eso vino a hacer que mis huesos se deshicieran”.

El dolor llegó a ser insoportable y limitó por completo su movilidad:

“No es porque no pudiera caminar, pero es que el dolor era tan grande que era imposible caminar o levantarme. Dolía muchísimo, era un dolor como caminar con una fractura, era un dolor que yo vivía”. Rocío Banquells

Finalmente, en 2004 decidió someterse a una cirugía, después de haber pasado dos años en silla de ruedas.Tras la operación enfrentó un largo proceso de recuperación hasta que pudo recuperarse.

Mira: Productor acusa a Rocío Banquells de insultos y golpes; la denunciará ante las autoridades