Rocío Banquells reprueba actitud de Alejandra Guzmán con la prensa tras zafarrancho

Hace unos días, Alejandra Guzmán y su equipo de seguridad protagonizaron un escándalo pues su personal de seguridad arremetió contra la prensa que acudió a entrevistarla al Aeropuerto de la Ciudad de México.

Seguridad de Alejandra Guzmán agredió a la prensa

Entre jaloneos y empujones, la cantante quiso pasar desapercibida, pero la prensa la reconoció y trató de entrevistarla. Sin embargo, ella corrió mientras su seguridad empujaba a reporteros y hubo incluso caídas entre cámaros y reporteros.

No obstante, la artista continuó caminando sin detenerse, dejando a los reporteros en el suelo mientras se alejaba de las instalaciones del aeropuerto hacia su destino. Esta acción recibió fuertes críticas en las redes sociales y aún no ha sido aclarada por la celebridad.

Checa: Kimberly ‘la más Preciosa’ presume colaboración con Sergio Mayer tras pleito con Wendy Guevara ¿traición?

Rocío Banquells critica a la seguridad de Alejandra Guzmán

En una entrevista reciente a ‘De primera mano’, Rocío Banquells opinó sobre este zafarrancho que protagonizó Alejandra Guzmán, donde su seguridad arremetió con la prensa.

Rocío cree que Alejandra Guzmán es una mujer que ha sido muy accesible y amable con la prensa en varias ocasiones, pero esta vez le sorprendió este comportamiento y afirmó que no es adecuado.

“Se habrá asustado. No sé por qué esa gente se toma la atribución de ofender y agredir a los camarógrafos y a los reporteros. Este acercamiento con la prensa es importantísimo. Esto es como un matrimonio, no podemos dejar de vernos así. Ustedes son importantes para los medios y los artistas son importantes para los medios”. Rocío Banquells

Rocío Banquells sorprendida por la actitud de Alejandra; cree que debe disculparse

“Me sorprendió, nunca la he visto a Alejandra así con los medios. Ella los atendía porque venimos de esta generación donde no existían las redes ni las selfies. Me extraña su actitud. A veces, cuando ves una agresión, uno no sabe ni cómo va a reaccionar. Espero que les conteste, pida disculpa y si no, pues allá ella”.

Rocío recibió chiflidos por su comportamiento / Instagram

Checa: Daniel Bisogno está intubado y en terapia intensiva, así lo dijo Pati Chapoy