Mick Jagger, líder de The Rolling Stone, pide ayuda por la desaparición de un familiar ¿Qué es lo que se sabe?

La tranquilidad de Mick Jagger, uno de los músicos más influyentes del rock a nivel mundial, se vio abruptamente interrumpida luego de que se reportara la desaparición de un familiar cercano. De acuerdo con información difundida por el portal estadounidense TMZ, el vocalista de The Rolling Stones solicitó apoyo urgente a las autoridades británicas y a la ciudadanía para localizar a un familiar.

Marianne Faithfull de Mick Jagger. / Instagram: @mickjagger

¿Quién es el familiar de Mick Jagger que fue reportado como desaparecido?

De acuerdo con la información publicada por TMZ, la persona desaparecida es la pareja sentimental de una de las nietas de Mick Jagger. Aunque no se han revelado datos personales adicionales por motivos de seguridad y privacidad, se confirmó que se trata de alguien cercano al círculo familiar del músico.

El joven fue visto por última vez la noche del domingo en el barrio de Soho, una de las zonas más concurridas de la capital británica. Testigos refirieron que salió de un establecimiento alrededor de la medianoche y, a partir de ese momento, no se tuvo más información sobre su ubicación.

Al no llegar a su domicilio ni responder llamadas o mensajes, la familia decidió notificar de inmediato a los servicios de emergencia, lo que derivó en la activación de un operativo de localización. Las autoridades confirmaron que el caso se mantiene en investigación activa y que, por el momento, no se descarta ninguna línea.

Esposo de la nieta de Mick Jagger / Facebook

¿Cómo reaccionó Mick Jagger ante la desaparición de la pareja de su nieta?

Fuentes cercanas al músico revelaron al medio estadounidense que Mick Jagger se encuentra “devastado” y en estado de shock ante la situación. Aunque el artista es conocido por resguardar con firmeza su vida privada y la de su familia, la gravedad del caso lo llevó a intervenir directamente para acelerar el proceso de búsqueda.

A través de un comunicado emitido por sus representantes, se hizo un llamado a cualquier persona que cuente con información relevante a contactar a la policía metropolitana de Londres, incluso de manera anónima. El objetivo, señalaron, es reunir cualquier dato que permita reconstruir las últimas horas del joven desaparecido.

Asimismo, se informó que Jagger canceló su agenda inmediata y permanece en su residencia en Londres, desde donde sigue de cerca los avances del caso en coordinación con las autoridades. Hasta ahora, el cantante no ha emitido declaraciones públicas directas, manteniendo la comunicación únicamente a través de su equipo legal y de representación.

¿Qué acciones realizan las autoridades en la búsqueda del esposo de la nieta de Mick Jagger?

La policía británica desplegó un operativo que incluye la revisión de cámaras de seguridad en el perímetro donde se reportó la última ubicación del joven, así como el rastreo de movimientos posteriores que puedan ofrecer pistas sobre su paradero. También se realizan entrevistas a posibles testigos y a personas que convivieron con él horas antes de la desaparición.

De acuerdo con el reporte, las autoridades mantienen cautela al momento de emitir conclusiones preliminares. Hasta ahora, no se ha confirmado si existen indicios de un delito o si podría tratarse de una ausencia voluntaria, dado el corto tiempo transcurrido desde el último contacto.

El caso se encuentra bajo análisis constante y cualquier actualización será comunicada conforme avancen las investigaciones. Mientras tanto, la familia Jagger solicitó respeto y discreción durante este proceso, con el fin de no entorpecer las labores oficiales.

La noticia tuvo una rápida repercusión en redes sociales, donde seguidores del cantante comenzaron a compartir la información difundida por los medios con la intención de apoyar en la localización. No obstante, las autoridades reiteraron que cualquier dato debe canalizarse exclusivamente a través de los medios oficiales.

