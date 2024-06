¡Habrá boda! Uriel Estrada anuncia su compromiso con Paloma Sánchez

Este fin de semana, Uriel Estrada, conductor del popular programa de TV Azteca ‘Al extremo’, anunció su compromiso matrimonial con su novia, Paloma Sánchez, quien próximamente se convertirá en senadora por el estado de Sinaloa. La noticia fue inicialmente revelada en sus redes sociales por unas fotografías.

Tanto Sánchez como Estrada publicaron una imagen con el mensaje “¿Te quieres casar conmigo?” y luego una imagen de la futura novia mostrando su anillo de compromiso. Hasta ahora, ninguno de los dos ha dado más detalles sobre el compromiso.

Mira: Raquel Bigorra plasmó en una canción su truene de amistad con Daniel Bisogno ¡Se inspiró en su escándalo!

Luis Marin

Historia de amor entre Uriel Estrada y Paloma Sánchez

En TVNotas te dimos a conocer su relación, Uriel Estrada y Paloma Sánchez, ambos de 38 años y sin matrimonios previos, comenzaron su relación tras conocerse en una entrevista.

“Se conocieron durante una entrevista en la que coincidieron ambos. Al periodista lo estaban entrevistando primero, luego a ella. Más adelante intercambiaron teléfonos y ahora intercambian amor”. Esta revelación se hizo pública en enero de 2024, destacando cómo su conexión inicial se transformó en una historia de amor”, comentó una fuente cercana a la pareja a TVNotas.

Uriel Estrada y Paloma Sánchez anuncian compromiso / Instagram: @urielestradatv/ @palomasanchez

Checa: ¡Uriel Estrada tiene un nuevo amor! “Llevan poco más de medio año juntos y están tan felices”, aseguran

Antes de iniciar su relación con Paloma Sánchez, Uriel Estrada tuvo otros romances. Uno de los más notorios fue con la presentadora de Televisa, Alejandra Aguayo y aunque fue relacionado sentimentalmente con Vanessa Claudio, la relación entre ellos nunca ocurrió.

Así fue el primer ramo de Uriel Estrada a Vanessa Claudio. / Instagram: @alextremotv

“Uno nunca sabe, nunca digas nunca. Así que no sé. No, no hay nada con mi Vane, nos llevamos poca madre. Fíjense que, con Vanessa, bueno, con Alexita, con Carlos Quirarte nos llevamos muy bien, pero evidentemente con mi Vane hay un asunto de complicidad que está padre, de buena onda, de amigos”, mencionó Uriel en una transmisión en vivo.

Este lunes en el programa ‘Al extremo’, los compañeros de Uriel Estrada lo felicitaron calurosamente por su reciente compromiso. Aunque el presentador no ofreció detalles sobre la propuesta, se mostró agradecido por los buenos deseos de sus colegas, dejando ver la alegría y entusiasmo que siente por esta nueva etapa en su vida.

Mira:A Nodal y Ángela Aguilar ¡se les acabó la luna de miel! Tan pronto y ya quedando mal con los suegros