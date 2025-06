Muere famoso comediante mexicano a los 51 años, tras haber estado hospitalizado

La comedia se viste de luto ante la muerte del comediante mexicano José Alfredo Mendoza López, también conocido artísticamente como Tico Mendoza, a los 51 años, tras haber sido hospitalizado.

La noticia fue confirmada a través de sus redes sociales. En el corto, pero contundente comunicado, se informó que había fallecido durante la mañana de este viernes 6 de junio del 2025.

“Queridos amigos y familiares, queremos informarles que el comediante y amigo Tico Mendoza acaba de fallecer”, indicaron.

Tico Mendoza

¿De qué murió Tico Mendoza, comediante mexicano?

Si bien no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte, un día antes el propio Tico Mendoza había compartido un video en el que se le podía ver en una cama de hospital.

Sin especificar cuál era la causa, mencionó que se encontraba “delicado de salud”, pero ya se estaba recuperando. También le pidió al público que orara por su salud y no creyeran en noticias falsas que pudieran surgir.

“Les saludo con amor mi público bello. Me encuentro internado, pero con toda la fe que saldré de aquí con la ayuda de Dios, no crean en noticias falsas, me estoy recuperando. Les agradezco oren por mi salud”, escribió en su publicación.

Aunque parecía que pronto sanaría, posteriormente se dio el anuncio de su muerte, información que fue confirmada por allegados.

Internautas despiden a Tito Mendoza, comediante de 61 años

Tras saberse la noticia, las redes sociales de Tito Mendoza, también apodado como ‘el Arrecho de la costa’, se llenaron de emotivas palabras de despedida y mensajes de consuelo para la familia.

Incluso, Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de su natal Guerrero, le dedicó un mensaje en el que no solo resalta su gran legado artístico, sino también lo “auténtico” y “generoso” que era.

“Con profunda pena me despido de un gran ser humano y orgullo de Guerrero: José Alfredo ‘Tico’ Mendoza. Un hombre alegre, generoso y auténtico, que llevó con amor nuestras tradiciones a cada rincón de México y más allá. Su carisma, su entrega y su voz quedarán para siempre en nuestra memoria. Mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y a todas y todos los que lo quisimos”, manifestó.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación son:

“Lamentamos la triste noticia”

“Animo a sus familiares”

“Gracias por tantas risas que me robó”

“Mi más sentido pésame”

“Siempre te recordaremos”

“Lamentable pérdida de nuestro amigo y compadrito Tico Mendoza”

“Un gran ser humano y comediante”

¿Quién es Tico Mendoza?

José Alfredo Mendoza López, también conocido como Tico Mendoza, nació en 1974, en Costa Chica, Guerrero. Fue un comediante, periodista y promotor cultural

A lo largo de su carrera, participó en diversos medios y programas televisivos como ‘Así es la costa chica’. Se destacó por su llamado “humor costeño” y su frase icónica “¡Ella, mayeya!”.

Logró presentarse en varios puntos de México, así como en varios países como Estados Unidos, Colombia, entre otros. También tenía una fuerte presencia en redes sociales. Tan solo en Instagram, contaba con más de 5 mil seguidores.

