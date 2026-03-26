Noelia habría rechazado la eutanasia a último momento, pero el proceso continuó por órganos “comprometidos”, dicen

El caso de Noelia Castillo Ramos sigue dando de qué hablar. Desde 2024, la joven de 25 años estuvo luchando para que le autorizaran la eutanasia en España por cuestiones físicas y psicológicas. Para muchos, su decisión fue “valiente”, mientras que otros la criticaron por “rendirse tan rápido”.

La muerte asistida de Noelia ocurrió durante la mañana de este jueves 26 de marzo. En medio del luto y los señalamientos en redes sociales, ha circulado la versión de que, supuestamente, la chica se había arrepentido de su decisión. No obstante, los médicos la obligaron por el estado de sus órganos. Esto es todo lo que se sabe.

Noelia Ramos / Redes sociales

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¿Por qué Noelia Castillo Ramos solicitó la eutanasia?

La historia de Noelia Castillo Ramos comenzó en 2022. Tras una agresión sexual multitudinaria, intentó quitarse la vida arrojándose de un quinto piso. La catalana sobrevivió, pero con secuelas graves.

De acuerdo con reportes de medios locales, le diagnosticaron “lesión medular y una paraplejia que le impide moverse de cintura para abajo, provocándole fuertes dolores neuropáticos e incontinencia”.

A raíz del gran dolor que sentía, la joven solicitó la eutanasia, la cual es legal en España, pero solo en casos muy concretos, en 2024. Si bien cumplía con las condiciones, su familia se opuso. Sus papás se asesoraron con abogados cristianos para tratar de impedir el proceso.

Tras casi dos años de idas y vueltas, un juez falló a favor de Noelia y su muerte fue programada para este jueves 26 de marzo. Su mamá la acompañó en el proceso. Ante los medios, la señora declaró que, si bien nunca estuvo de acuerdo, quería estar con la joven hasta su último respiro.

Noelia Ramos / Redes sociales

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¿Noelia Castillo Ramos se arrepintió de la eutanasia?

Tras su muerte, se comenzó a decir que, presuntamente, Noelia se habría negado a la eutanasia a último minuto. Sin embargo, los doctores se negaron por el “estado de sus órganos”. Según el testimonio de la abogada de los padres, los órganos ya estaban “comprometidos” para transplantes.

“Lo que nos ha dicho su madre es que, cuando ganamos las primeras cautelares, lo que le dicen (a Noelia) es que: ‘Tú no puedes hacer eso (negarte) porque ya teníamos todos tus órganos comprometidos’. Se lo dicen desde el hospital. Nosotros defendemos la donación de órganos, lo que no me parece porque todo el intermedio que participan se llevan dinero”. Polonia Castellanos, abogada de los papás de Noelia

Según la especialista en derecho, muchos de los que integran el comité que autorizó la eutanasia de Noelia pertenecen “de forma directa o indirecta” a asociaciones que apoyan la donación de órganos.

Hasta el momento, los padres de Noelia no han aclarado lo que realmente pasará con los órganos de su hija. Sin embargo, se sabe que, horas antes del procedimiento, intentaron ir a la corte para interponer un último recurso que lo pospusiera. No obstante, fue rechazado.

🇪🇸 El hospital que practicará hoy la eutanasia a Noelia le informó a su madre que no hay vuelta atrás porque sus órganos ya se han repartido:



“Nos dijeron que sus órganos están comprometidos”. pic.twitter.com/LYdS1N4x1e — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) March 26, 2026

¿Cómo era la relación de Noelia Castillo y sus padres?

Días previos a su muerte, Noelia habló con un medio local y relató que su madre, si bien no estaba de acuerdo con su decisión, optó por acompañarla en sus últimos días. En cambio, su padre le habría reclamado y hasta le dijo que, para él, “ya estaba muerta”.

“Él solía decirme: ‘A ti qué te va a doler si tú no sientes ni padeces ni nada. A ti no te duele nada’. Me dolió muchísimo todo lo que me dijo”, relató.

También mencionó que su padre la visitaba de forma esporádica y que, tras el fallo del juez, el contacto era prácticamente nulo: “Tiene carro y moto y no viene a verme... le hablo yo. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?”, resaltó.

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