Noelia Castillo: Filtran supuesto precio por los órganos de la joven que pidió la eutanasia en España

El caso de Noelia Castillo Ramos sigue generando mucho debate en redes sociales. La joven catalana de 25 años solicitó la eutanasia en España por motivos físicos y psicológicos. Pese a la oposición de la familia, principalmente de su papá, un juez falló a su favor y murió de forma asistida el pasado jueves 26 de marzo.

Tras su fallecimiento, comenzó a circular la versión de que, presuntamente, Noelia se había arrepentido del proceso a último minuto. No obstante, los médicos no la dejaron retractarse debido a que sus órganos ya estaban “comprometidos”.

En medio de todo esto, se filtra un documento que supuestamente muestra las ganancias que obtienen los hospitales por la “detección de órganos”. Esto es lo que se sabe.

Noelia Castillo / Redes sociales

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¿Cuál es la historia de Noelia Castillo, joven que pidió la eutanasia en España?

La historia de Noelia Castillo comenzó en 2022. Tras haber sido agredida sexualmente por un grupo de hombres, intentó quitarse la vida arrojándose de un quinto piso. Sobrevivió con una lesión medular que le impide moverse de la cintura para abajo, provocándole dolores constantes e incontinencia.

La propia joven declaró en entrevista que ya había tenido intentos anteriores sin éxito, por lo que, en 2024, solicitó la eutanasia ante la autoridad española. Si bien cumplía con todos los requisitos, su familia, principalmente su papá, trató de impedirlo. En alianza con abogados cristianos, lucharon en tribunales para que la petición fuera negada.

Al final, el juez falló a favor de la joven y su muerte asistida fue programada para el 26 de marzo. Su mamá, quien dejó claro ante los medios que no estaba de acuerdo, la acompañó en todo momento.

La abogada de la familia comentó ante los medios que, presuntamente, no le permitieron a Noelia retractarse de su decisión, ya que sus órganos serían utilizados para transplantes.

Noelia Ramos / Redes sociales

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¿Cuál habría sido la ganancia obtenida supuestamente por los órganos de Noelia?

A través de X (antes Twitter), la página de Abogados Cristianos, la asociación que intentó impedir la eutanasia de Noelia, compartió un documento que muestra las ganancias que reciben los hospitales por la “detección de órganos”.

“Somos firmes defensores de la donación, pero también de la transparencia. Este documento muestra retribuciones a hospitales y sanitarios por la detección de órganos. Por eso pedimos que, en casos de eutanasia, no haya lucro: puede existir conflicto de intereses”, explicaron.

En el papel, se especifica que “el hospital detector percibirá 3 mil 382 euros (poco más de 70 mil 500 pesos mexicanos) por cada donante de órganos y tejidos detectado, mantenido y resuelto”. Esta cantidad se divide en ciertas áreas, especificando que el pago puede aumentar o disminuir dependiendo de las circunstancias.

También se menciona el costo por supuesta “extracción” de cada órgano y tejido, siendo el riñón, hígado y corazón los más cotizados. Por estas partes, se recibe un supuesto pago de mil 700 euros, es decir, poco más de 35 mil pesos mexicanos.

Esto ha causado mucha controversia en redes sociales. Muchos sostienen que “asesinaron” a Noelia por sus órganos, mientras que otros exigen que se respete la “voluntad” de la joven y dejen de “crear teorías falsas”.

Hasta el momento, la familia de la catalana de 25 años no se ha pronunciado ante este asunto, por lo que se desconoce de forma oficial lo que sucedió con los órganos de la hoy occisa.

Se está generando mucha polémica sobre los trasplantes. Somos firmes defensores de la donación, pero también de la transparencia.

⬇️ Este documento muestra retribuciones a hospitales y sanitarios por la detección de órganos.

💸 Por eso pedimos que, en casos de eutanasia, no haya… pic.twitter.com/k73lJbliCv — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) March 27, 2026

¿Qué dice la ley de España sobre la eutanasia?

Desde 2021, España legalizó la eutanasia, es decir, la muerte asistida. Los candidatos a esto son personas con enfermedades graves, incurables o crónicas que causen un sufrimiento intolerable.

De acuerdo con páginas especializadas en la ley española, “la solicitud debe ser voluntaria, por escrito y reiterada (al menos dos veces) en un plazo de 15 días naturales entre ambas. La petición puede ser denegada, pero el paciente puede reclamar”.

El solicitante debe ser mayor de edad y tiene que mostrar pruebas de que realmente está lidiando con una afección incurable que le causa mucho dolor. En caso de que se autorice, un profesional le administra al paciente una sustancia que le ayuda a morir de forma tranquila.

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