Samara Martínez: tiene 30 años, cinco enfermedades terminales y pide la eutanasia en México ¿Cómo Noelia?

La conversación sobre la eutanasia volvió a encenderse tras la muerte de Noelia Castillo, la joven española, de 25 años, un caso que dio la vuelta al mundo. En México, esa discusión tomó un nuevo rostro: Samara Martínez, una mujer mexicana con cinco enfermedades terminales que hoy pide el mismo derecho a morir con dignidad.

Tiene apenas 30 años, vive conectada a una máquina y su cuerpo ya no responde. Samara Martínez no pide compasión, pide decidir.

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¿Quién es Samara Martínez y por qué pide la eutanasia en México?

Samara Alejandra Martínez Montaño es una mujer mexicana que desde los 17 años ha vivido entre hospitales, diagnósticos devastadores y tratamientos agresivos. Hoy tiene 30 años y un tercio de su vida se ha ido luchando contra enfermedades que han deteriorado su cuerpo de forma progresiva e irreversible.

Lejos de esconderse, Samara decidió hablar públicamente de su situación para visibilizar un problema que afecta a miles de personas: vivir con enfermedades crónico-degenerativas en etapa terminal sin opciones reales de mejoría. Su petición de eutanasia no surge de un impulso, sino de años de desgaste físico, emocional y mental.

“Soy una paciente intentando cambiar la historia de los derechos humanos en nuestro país. Mi iniciativa busca dignificar el dolor humano y poner por principio la autonomía y libre elección”, ha declarado Samara para UNAM Global TV en 2025, quien además impulsa la Ley Trasciende, una propuesta para regular la muerte médicamente asistida en México.

Su caso tomó relevancia nacional justo cuando la historia de Noelia Castillo conmocionó al mundo, generando inevitablemente comparaciones y cuestionamientos sobre por qué en México ese derecho sigue penalizado.

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¿Qué enfermedades padece Samara Martínez y cómo es su estado de salud actual?

El historial médico de Samara es largo y complejo. Según informa la gaceta UNAM, durante su último año de preparatoria fue diagnosticada con dislipidemia mixta e hipertensión. Años más tarde, mientras cursaba una maestría, recibió uno de los golpes más duros: insuficiencia renal crónica en etapa cuatro, con apenas un 23 por ciento de función renal.

El deterioro se aceleró cuando fue diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune.

Samara Martínez “El lupus es una enfermedad autoinmune, tu cuerpo se ataca a sí mismo. Por ello empecé tratamientos más agresivos, como quimioterapias y dosis altas de esteroides. Me mantuve así por unos seis años. Trabajaba, estudiaba, hacía deporte y mis fines de semana eran de hospitales”.

En 2021, los médicos le informaron que necesitaba terapia sustitutiva para seguir viva, es decir, un trasplante de riñón. Pasó por dos trasplantes fallidos, más de diez cirugías y múltiples hemodiálisis. Desde julio de 2024 depende de diálisis peritoneal, conectada a una máquina durante 10 horas cada noche.

“No es una terapia curativa… quienes la dejan viven entre 10 y 15 días en agonía”, relató Samara al describir el proceso. Actualmente toma 15 pastillas diarias y se inyecta eritropoyetina, sin que eso evite infecciones constantes ni el dolor permanente.

“Todos los días son un reto. No hay cuerpo que aguante y lo tengo claro, por eso no peleo con mi realidad ni soy renuente a la muerte”, confesó.

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¿Qué es la Ley Trasciende y qué busca cambiar Samara Martínez?

Ante la falta de opciones reales, Samara decidió transformar su experiencia en activismo. Es periodista, catedrática e investigadora en la Universidad La Salle, en Chihuahua, y se convirtió en la primera paciente mexicana en presentar una iniciativa de ley ante el Congreso para regular la eutanasia.

La Ley Trasciende propone permitir la muerte médicamente asistida a personas mayores de edad, con pleno uso de sus facultades mentales, que padezcan enfermedades crónicas degenerativas, amenazantes o discapacitantes sin alternativas médicas viables.

Actualmente, en México solo se reconoce la muerte digna mediante tres figuras: la suspensión de tratamientos, los cuidados paliativos y la voluntad anticipada. Sin embargo, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido están penalizados.

La académica Asunción Álvarez del Río, de la UNAM, ha señalado que permitir la MMA “empodera a las personas”, mientras que el jurista Diego Valadés advierte que la prohibición solo fomenta prácticas clandestinas y más sufrimiento.

Para Samara, morir dignamente implica respeto, acompañamiento y libertad de decidir.

“Cuando me dijeron: ‘vas a depender de una máquina de por vida’, sentí que me arrebataban parte de mi autonomía”, explicó.

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¿Es legal la eutanasia en México y qué pasa en otros países?

La eutanasia en México sigue siendo ilegal, a diferencia de países como Países Bajos, Bélgica, España, Portugal, Canadá, Colombia y Uruguay, donde ya existe una regulación clara.

Uruguay, de hecho, se convirtió en el primer país latinoamericano en aprobar una ley de eutanasia en 2025. En México, aunque el tema no ha sido legislado, las encuestas muestran un cambio social importante: más del 70 % de la población está a favor de modificar las leyes para permitir la muerte asistida en casos terminales.

La iniciativa de Samara ha reunido más de 125 mil firmas en change.org, lo que refleja un respaldo creciente.

“No es posible criminalizar la compasión y obligarnos a faltarle al respeto a nuestro cuerpo”, dijo con contundencia.