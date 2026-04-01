Mamá de Noelia, joven que pidió la eutanasia en España, revela su última voluntad: “Quería irse tranquila”

Uno de los temas más comentados en relación al caso de Noelia Castillo Ramos, joven que pidió la eutanasia en España, ha sido su funeral. Según circuló en redes sociales, el padre de la joven no quería pagarlo, ya que siempre estuvo en contra de la decisión de su hija.

Tras muchos días de hermetismo, su madre rompe el silencio y no solo detalla quién costeó el evento, sino que también revela cómo quedó la relación de la hoy occisa con su padre.

Noelia Ramos / Redes sociales

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¿Cuál fue la historia de Noelia Castillo Ramos, joven que pidió la eutanasia en España?

Noelia Castillo Ramos era una joven catalana de 25 años que pidió la eutanasia en España tras un intento de suicidio que salió mal. En 2022, Noelia quiso acabar con su vida tras haber sufrido una agresión sexual multitudinaria.

Se arrojó de un quinto piso. Sobrevivió con una lesión que le dejó una paraplejia de la cintura para abajo y que le provocaba dolores constantes, así como incontinencia. En una entrevista para un medio local, detalló que esta no era la primera vez que intentaba acabar con su vida.

En 2024, solicitó la eutanasia, alegando malestar emocional y físico. Si bien era candidata, su familia se opuso. Su padre, en alianza con una asociación de abogados cristianos, trató de impedirlo. Tras una larga batalla legal, un juez falló a favor de Castillo y su muerte asistida se llevó a cabo el 26 de marzo.

Previo a su fallecimiento, la joven contó que su papá estaba sumamente enojado con ella y hasta le dijo que, para él, “ya estaba muerta”. Su madre, aunque tampoco estaba de acuerdo, decidió apoyarla y acompañarla en sus últimos momentos.

Mucho se ha dicho sobre este caso. La asociación de abogados cristianos sostiene que la joven se arrepintió a último minuto, pero que los médicos no lo permitieron debido a que sus órganos estaban “comprometidos” para trasplantes. Incluso, exhibieron la presunta cantidad que habría recibido el hospital por las partes de la joven.

Noelia Castillo / Redes sociales

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¿Cómo fue el funeral de Noelia Castillo Ramos, joven que solicitó la eutanasia en España?

En una reciente entrevista, la madre de Noelia Castillo Ramos contó que el funeral de su hija se llevó a cabo el pasado 31 de marzo, es decir, cinco días después de que la muerte de la joven se concretara.

Explicó que la tardanza se debió a que fue algo “benefico”, un tipo de servicio que se ofrece en España a aquellos que no pueden costear un rito funerario, ya que el padre cumplió su palabra y no aportó ni un peso. También mencionó que Noelia había sido enterrada.

“Yo ya quiero paz, tranquilidad. Hoy he enterrado a mi hija, después de cinco días se ha enterrado porque fue un entierro benéfico. Fue lo que dije en la entrevista. Qué bueno que su padre no quiso pagar el entierro. Al final, echamos los papeles y tal…como pilló el fin de semana, pues se ha hecho el entierro benéfico”. Mamá de Noelia Castillo Ramos

Señaló que el evento se realizó en “total intimidad”, contando solo con la presencia de familiares muy cercanos, ya que esa habría sido la voluntad de la joven. Para sorpresa de todos, Noelia pidió la asistencia de su papá, ya que, según la madre, “logró perdonarlo al final”.

“Ella no quería absolutamente a nadie. Solo lo que era su padre, yo, sus dos hermanas con las correspondientes parejas… Noelia, al final, lo perdonó (a su padre), quería irse tranquila. Ella tenía mucha rabia con su padre. Todo lo que dijo en la entrevista era verdad, pero lo perdonó”, indicó.

🔴 HOY HAN ENTERRADO A NOELIA



Ha sido un entierro benéfico e intimo, aquí lo explica su madre.



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¿Qué decía Noelia Castillo Ramos, joven que pidió la eutanasia, sobre su papá?

En diversas entrevistas, Noelia Castillo Ramos, joven que pidió la eutanasia, siempre cuestionó los motivos por los que su papá se oponía a su decisión. La chica dejó ver la posibilidad de que su postura se debía a intereses económicos.

“No ha respetado mi decisión y nunca lo hará. Quería poner a mi nombre la casa que él ha comprado para poder seguir cobrando una pensión por hijo a cargo”, expresó.

También comentó que no eran muy cercanos y que su relación finalmente llegó a su punto de quiebre cuando un juez falló a favor de ella: “Mi padre me dijo que no, que no vendría a la eutanasia, ni al entierro y que no quería saber más de mí, que para él yo ya estaba muerta. O sea, ¿para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?”, indicó.

Desde la muerte de Noelia, el padre no ha querido dar declaraciones públicas, pero, según se ha dicho en redes sociales, intentó hasta el último momento impedir la eutanasia.

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