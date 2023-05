Maya Nazor rompe el silencio y habla de la relación entre Santa Fe Klan y Karely Ruiz

Maya Nazor externí sus sentimientos hacia su ex pareja, Santa Fe Klan, quien aparentemente estaría teniendo un amorío con Karely Ruiz.

Maya Nazor rompió el silencio en cuanto a su sentir sobre todo lo qué está pasando entre Santa Fe Klan, su ex, y Karely Ruiz, quienes han demostrado en redes sociales, tener algo más que una amistad.

Pese a que ellos no han confirmado una relación puntual, su contenido juntos y subido de tono, ha dado arduamente de qué hablar, además del beso que se propinaron en pleno concierto.

Ahora, la influencer habló acerca de la canción que le dedicó Ángel Quezada a la estrella de OF, así como del polémico beso en su presentación.

Santa Fe Klan y Maya Nazor tuvieron un hijo juntos; sin embargo, su relación no trascendió a más. / Instagram: @santa_fe_klan_473

“Pues nada… Yo no me di cuenta, yo en el momento como que no sabía, a veces te enteras más de las cosas por los fans o los seguidores… Agarré el teléfono y es cuando veo que me empiezan a etiquetar, pues nada más lo vi y ni modo”, comentó en una entrevista para el canal de Amy Rey.

Ángel Quezada y Karely Ruiz encendieron las redes luego de que protagonizaron un apasionado beso en la presentación del Macrofest en Monterrey, Nuevo León. / TikTok: @santa.feklan473

Y añadió: “es que no tengo nada que opinar ni que sentir, cada quien su vida… Si lo que quieren es verme mal por eso, no voy a estar mal, cómo me voy a poner mal con algo que para mí qué, yo tengo a mi bebé, yo tengo mi mente tranquila… Tampoco voy a seguir a personar que no quiero seguir en redes, pero no es nada personal”.

Así lo dijo Maya Nazor:

Pese a que Nazor también fue cuestionada sobre sus sentimientos hacia su ex pareja, ella dejó claro que todo el amor quedó en el pasado: “siento mucho respeto y respeto que va a existir para toda la vida”.