Andrea Torre revela por qué decidió mantener en secreto que padecía cáncer

En noviembre de 2023, Andrea Torre usó sus redes sociales para compartir con sus amigos y seguidores que luchó contra el cáncer de mama en secreto. La actriz confesó que en este duro proceso estuvo rodeada de su familia y su esposo, Pedro Ortiz de Pinedo.

La intérprete de ‘la nena’ en el programa ‘Una familia de diez’ compartió un video en el que narró que le habían detectado cáncer de mama un año atrás.

“Me gustaría platicarles algo que me cambió la vida de un momento a otro. Hace un año y 4 meses me detectaron cáncer de mama, una noticia fuerte que tomé con buena actitud para salir adelante”, escribió el año pasado cuando anunció su lucha contra el cáncer.

Andrea Torre revela por qué ocultó que tenía cáncer

Andrea Torre, quien más tarde confirmó que se encontraba en remisión, dio a conocer recientemente en un encuentro con la prensa que prefirió no compartir su enfermedad públicamente y enfocarse en sanar.

“Ya cuando el doctor me dijo ‘eres paciente en remisión’, dije ay qué bendición y ya lo tenía que sacar porque estaba como el pipila, cargando el peso del secreto. Guardar un secreto así por más de un año está rudo”. Andrea Torre

Andrea Torre explicó que decidió no compartir su diagnóstico inicialmente debido al impacto emocional que conlleva enfrentar una enfermedad tan grave. “Fue un shock. No lo quise compartir porque no sabía cómo iba reaccionar mi cuerpo, mi pelo. Todo mundo dice ‘ay el cabello crece’ pero sí es un shock cuando se te cae el pelo, se caen las pestañas”, agregó.

Andrea Torre confiesa que nunca creyó que iba morir

Cuando un reportero le preguntó si alguna vez pensó en la posibilidad de morir, Andrea respondió: “

“Nunca me pasó, nunca pensé que me iba ir para allá. Yo dije ‘tengo mucho que hacer aquí', ‘tengo tres hijos que me necesitan y un marido que me necesita y yo, Andrea Torre, quiero hacer muchas cosas. Por algo vine aquí. Es una prueba de la vida pero nunca me pregunté el por qué sino el para qué". Andrea Torre

Finalmente, la actriz compartió un mensaje esperanzador para quienes estén afrontando un diagnóstico de cáncer: “Yo les digo a todas las mujeres y personas que pasan por este tipo de enfermedad, que ustedes pueden, crean mucho en Dios, tomen su medicamento, confíen en sus doctores y que se rodeen de la gente que les puede dar amor y esa energía positiva”.

