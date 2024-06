Andrea Torre: Después de enfrentar cáncer de mama, la actriz ¡ya tocó la campanita tres veces!

Platicamos en exclusiva con Pedro Ortiz de Pinedo (46 años), quien nos contó que su esposa, Andrea Torre (44), lo ha apoyado incondicionalmente en sus proyectos. “Mi esposa me ha apoyado muchísimo. Ella es parte de Una familia de diez y también estuvo como invitada en la primera temporada de ¿Tú crees? Somos un gran equipo”.

¿Qué nos dijo Pedro Ortiz de Pinedo de Andrea Torre?

“Ella está contenta de que Televisa me siga dando la oportunidad de crear contenidos nuevos y, sobre todo, de producirlos. Cada temporada que me renuevan es una felicidad para toda mi familia. Eso quiere decir que vamos por buen camino”, comentó

“El apoyo no solo ha sido en lo laboral. Hemos vivido momentos complicados como familia. No he dejado de estar con ella y nos hemos enfocado en que esté bien de salud”, dijo.

Andrea Torre venció al cáncer de mama tras 18 quimioterapias y 16 radioterapias

El productor mencionó que Andrea va bien, luego de haber enfrentado el c*ncer de mama. En febrero de este año, la actriz reveló que se sometió a 18 quimioterapias y 16 radioterapias que concluyó en noviembre de 2023. Contó que su esposo le descubrió una bolita hace dos años. Un año después, Pedro encontró otra más grande. Era un tumor de tres centímetros.

“Es admirable la entereza con la que enfrentó el diagnóstico y el proceso de la enfermedad (cáncer). Es una mujer muy fuerte y siempre vamos dela mano. ¡No hay de otra! Cuando se quiere y se ama hay que estar, en las buenas y en las malas”, mencionó.

“Los médicos le han dicho que todo va muy bien y eso es lo más importante. Ya tocó la campanita tres veces. Gracias a Dios, hemos sabido enfrentar las pruebas que la vida nos ha puesto”. Pedro Ortiz de Pinedo

“Siempre le digo mensajes bonitos a mi mujer. No quisiera compartirlos aquí, porque es más privado. Todo lo que ven en nuestras redes sociales es cierto. Acabamos de cumplir 14 años juntos y deseo que sean muchos más”, agregó.

Pedro y Jorge Ortiz de Pinedo trabajan en solitario, pero ¡son socios!

“Mi padre y yo somos socios, de alguna manera. Mi hermano es nuestro jefe de escritores y tenemos muy claro el tipo de comedia que nos gusta hacer. Conocemos muy bien el tipo de audiencia para la que trabajamos. No es fácil hacer una serie que pueda reunir a toda la familia”, comentó.

“Mi papá y yo nunca hemos tenido problemas de dinero o algo por el estilo. Ambos trabajamos en solitario. Me gusta hacer mis cosas solo. De repente, nos juntamos para hacer Una familia de diez o darle forma a ¿Tú crees? Sabemos separar muy bien todo. Tenemos una forma muy particular de trabajar y nos ha funcionado a la perfección”.

“Estoy contento de que ¿Tú crees? haya sido un éxito en audiencia y comercial. Somos el primer programa de comedia que tiene un patrocinio tan importante. Estoy seguro de que les encantará esta tercera temporada de catorce capítulos. Se van a divertir”, concluyó.

Andrea Torres fue diagnosticada con cáncer de mama hace más de dos años

La actriz fue diagnosticada con c*ncer de mama y lo mantuvo en secreto por un tiempo .

