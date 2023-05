Regina Blandón denuncia falta de empatía en redes: ¡quieren silenciarla por un singular comentario!

La famosa actriz se convirtió en el blanco de comentarios al hacer uso del famoso lenguaje inclusivo en el que predomina la ‘x’.

Regina Blandón ha recibido hate en redes sociales, luego de que lanzara un singular comentario, escrito bajo las premisas del lenguaje inclusivo:

“Los prejuicios son tuyos, no de los lxs niñxs. Imagínate más bien que esa persona que lucha por sus derechos fuera tu hijx y que hubiera cientos de personas (como tú) negando y/o cuestionando su existencia. No estaría chido, ¿no? Hay que ser un poquito más empáticxs, Andrés”, compartió la famosa.

Y es que luego de ello, los internautas se fueron en su contra, argumentando que no sabía escribir bien y que debía volver a la escuela.

El viral comentario estaba dirigido para defender al actor y youtuber, Alan Estrada, quien declaró que desde niño sabía que era homosexual, debido a ello le hubiese encantado que en su niñez los medios de comunicación y las escuelas trataran y hablaran de la diversidad con mayor apertura.

Aunado a ello, la joven no solo recibió comentarios negativos, sino que fue amenazada con ser golpeada.

Regina Blandón fue duramente criticada por hacer uso del lenguaje inclusivo. / Instagram: @reginablandon

Pese a que se dio a la tarea de contestar algunos comentarios con medio de argumentos, jamás incitó el hate hacia otras personas.

No es una “tendencia”. Es para incluir en una misma palabra a niñas, niñes, niños. Qué chido que preguntes :). https://t.co/L6tkvEPKQ8 — Regina Blandón (@ReginaBlandon) May 25, 2023

En ese contexto, la actriz alzó la voz y mandó un mensaje a todos aquellos que han demostrado ser poco empáticos con ella:

“La cantidad de insultos y agresiones que ha recibido estos dos días por una letra, sigue confirmando nuestra terrible falta de empatía, educación y escucha. Confirma también el porqué es tan importante y necesario seguir amplificando las voces de grupos vulnerados”, escribió en Twitter.

La actriz dejó en claro que no va a dejar de apoyar a diversas causas solo por el hate que reciba. / Instagram: @reginablandon

Claro que de inmediato los internautas se dieron a la tarea de responder a la publicación de la famosa, dejando en claro que pese a ese llamado de atención seguían opinando que el lenguaje inclusivo no debería de usarse:

“Mal que te insulten. Pero no te confundas. No es una “letra”. Hay toda una ideología podrida, chantajista e irracional atrás de ella y la mayor parte de la sociedad ya está cansada de ella”, “Aprende a hablar y escribir como debe de ser y no tendrás broncas”, “Si se sienten vulnerados por una letra, discúlpame, pero aquí y en china eso se llama problema mental y el primer derecho que deberían de exigir esos grupos es el derecho al acceso a la salud mental”, "«Grupos vulnerados», «empatía», consígase un problema de verdad, señora”, “Si hubieras cursado la educación básica, quizá hubieras recibido menos insultos”, comentaron usuarios.

