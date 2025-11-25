Muere mamá de Aislinn Derbez: Conductores de Hoy reaccionan a la partida de la actriz: “Qué joven”

El día de ayer se dio a conocer la triste noticia de la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez y actriz de doblaje, quien fuera esposa del conductor Jorge Alberto Aguilera de “Familia con Chabelo”.

La noticia fue compartida por Chamonic, quien reveló que la actriz habría muerto en la mañana por un presunto accidente doméstico. Sin embargo, en la noche Aislinn Derbez confirmó la noticia y aclaró la verdadera causa de muerte de su madre y actriz Gabriela Michel.

Reportan la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

¿De qué murió la mamá de Aisllin Derbez?

Aislinn Derbez compartió con sus seguidores la verdadera causa de muerte de su madre. Según explicó, Gabriela Michel murió a los 65 años a consecuencia de un infarto.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, dijo Aislinn Derbez en un breve comunicado compartido en su Instagram.

Una fuente reveló a TVNotas, que Aislinn Derbez habría decidido despedir a su madre, Gabriela Michel, en una ceremonia privada. La familia solicitó que no hubiera presencia de medios y el velorio se llevaría a cabo en una residencia a la que solo tendrían acceso personas cercanas.

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre el funeral. Sin embargo, en redes sociales continúan los mensajes de apoyo para Aislinn y su familia, quienes atraviesan este difícil momento

Conductores del programa Hoy lamenta la muerte de la mamá de Aislinn Derbez

La muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, generó conmoción en los programas matutinos de la televisión mexicana, especialmente en “Hoy”, donde los conductores enviaron mensajes de apoyo a la actriz.

La conductora principal lamentó la noticia con profundo pesar: “De verdad nuestro pésame con todo nuestro cariño. Qué joven, qué pena más grande, los abrazamos”, expresó durante la transmisión.

Por su parte, Tania Rincón destacó el mensaje que Aislinn compartió en sus redes tras confirmar el fallecimiento. “En su historia pidió que quería vivir este duelo desde la paz y desde el amor para honrar la vida de su madre”, señaló.

Paul Stanley también envió condolencias a la familia y recordó la relación de la actriz fallecida: “Que también era esposa del señor Aguilera, que estuvo casi toda la vida con Chabelo, le mandamos también nuestro pésame”, dijo conmovido.

Además, la cuenta oficial del programa compartió en redes: “Enviamos nuestro pésame a Aislinn Derbez por el fallecimiento de su madre, Gabriela Michel. Descanse en paz.”

¿Quién fue Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel fue una actriz emblemática del doblaje en Latinoamérica

Interpretó a Samantha Jones en “Sex and the city” y a la Reina Clarion en “Tinker bell”, además de participar en producciones como “Lost”, “Santa cláusula”, “Juego de gemelas”, “Neon Genesis Evangelion”, “La bella durmiente”y “Cenicienta 3”.

Complementó su carrera como locutora comercial e institucional, destacando su trabajo para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También se desempeñó como directora escénica, formando y guiando a nuevos talentos en doblaje y locución.

Fue pareja de Eugenio Derbez, con quien tuvo a su hija Aislinn Derbez; la separación ocurrió en 1987.

Posteriormente se casó con el locutor Jorge Alberto Aguilera, conocido como “Señor Aguilera”, con quien tuvo a Michelle y Chiara Aguilera.

