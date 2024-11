Después de 45 años, famoso actor conoce a su padre biológico y descubre que tiene cáncer

Fernando Alonso concluyó su participación en el reality de Telemundo ‘Los 50', donde demostró que tiene capacidad para reinventarse. Compartió con sus compañeros que se reencontró con su padre. El actor platicó con nosotros sobre cómo se decidió a buscarlo, aunque nunca se ocupó de él y cómo fue este emotivo encuentro sobre todo ahora que se enteró que su papá tiene cáncer.

Fernando también nos contó cómo vivió este reality: “Llegué muy emocionado. Con una carga muy fuerte. Y al toparme con gente con la que no compagino, como Leslie, dije: ‘Bye’. Venía de trabajar cosas profundas como para engancharme con una tipa a la que le gusta el p... (conflicto). Pero fue una experiencia padre”.

“Pasé por un bache muy fuerte. Terminé una relación, no salía chamba y se me empezaron a cerrar puertas. Y digo: ‘En la mad... ¿Qué pasa?’ Entonces empecé a tomar una terapia de tanatología con escatología y varias cosas. El terapeuta me dijo: ‘Todo lo que tenga que ver con el dinero y el pasado es por parte de tu madre. Todo lo que tenga que ver con el futuro y la contención es de tu padre’. Entonces, me explicó que, para salir de esto, tenía que trabajar la parte de la contención y que debía conocer a mi padre”. Fernando Alonso

Fernando Alonso / Facebook: Fernando Alonso

Fernando Alonso revela que sus padres se separaron antes de que él naciera y nunca conoció a su papá

“Desde que nací, supe la historia de que mis padres. Cuando me tuvieron, eran adolescentes. Mi madre tenía 19 años y mi papá 20. Eran unos escuincles. Tuvieron sus conflictos y mi madre decidió separarse de mi padre cuando estaba embarazada. Nunca lo conocí”.

“Toda mi vida había estado sin un padre. Para mí era irrelevante conocerlo ¿Por qué querría ver a una persona si nunca se interesó ni me quiso ver? Había trabajado en terapia esto de la línea paterna. Había hecho constelaciones en las que yo sano, perdono y libero. Sin embargo, con esta terapia descubrí que lo que traía era aún más profundo y que, si tenía la oportunidad de conocerlo, me haría mucho bien. Al principio estaba negado, pero me encontraba en un momento tan malo que si alguien me decía ‘come ca... de elefante’, lo hubiera hecho”.

Fernando movió cielo, mar y tierra para encontrarlo: “En 3 días conseguí el teléfono de mi padre. Le pedí hacer una videollamada y, cuando aceptó, no sabía qué esperar. De niño vi una foto de él, pero era de joven. Ahorita tiene 69 años y no se parece al recuerdo que tengo”.

Fernando Alonso / Facebook: Fernando Alonso

Fernando Alonso relata cómo fue el reencuentro con su papá

“Cuando lo vi, le expliqué la situación que pasaba energéticamente y que tenía que desbloquear cosas mentales y emocionales con él. Le dije:

‘No me interesa tu dinero ni nada de ti. Solo trabajar esta parte’. No tenía sentimiento negativo ni positivo hacia él porque no lo conozco. Le agradecí el momento que estuvo con mi madre y que me concibieron. Lo liberé de culpas, y le comenté que lo único que quería era tomar una terapia juntos por mi bien. En ese momento, mi padre lloraba y dije: ‘Guau’. Para mí fue liberador. Pensé: ‘Pobre cabr0n’, porque entendí su dolor, la culpa detantos años sin saber de mí. Bajé la guardia y dije: ‘Creo que te hará más bien a ti que a mí’. Él tiene cáncer y es la carga emocional.

La sincronicidad de Dios es perfecta. Por algo tuvieron que pasar 45 años para que nos reencontráramos”.

“El propio terapeuta me dijo que fue un acto de valentía y lo hice por mí, pero ahora lo hago por los dos. Cuando me contó su historia entendí muchísimas cosas: Por qué soy así, por qué reacciono así. Supe que tengo 8 hermanos. Me cagaba de la risa y le decía: ‘Eras un cog3l0n’ y no se lo decía en mal p3do, pero qué c4g4do ver de dónde vengo”. Fernando Alonso

Para Fernando, dar este paso le cambió la vida: “Se abrieron los caminos. Llegó el reality. Debuté en cine de Hollywood y me puso en la mira de productores de allá. Vienen grandes cosas y todo esto gracias a este desbloqueo”, concluyó.

