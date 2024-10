Famoso actor revela en pleno reality que por fin conoció a su papá, luego de 45 años

El reality ‘Los 50’ de Telemundo lleva dos semanas al aire y ya ha pasado de todo. Los actores, influencers y deportistas que se encuentran participando se están enamorando, pero también han comenzado peleas entre ellos.

Tal fue el caso del actor Fernando Alonso, conocido por su participación en telenovelas como: ‘Eternamente tuya’ y ‘Los Rey’ en TV Azteca, así como ‘Mi marido tiene familia’ en Televisa, quien tuvo un roce con Romina Marcos y Leslie Gallardo.

Y es que las influencers pensaron que el actor las había traicionado en medio de las alianzas que deber hacer los participantes para no salir eliminados, ya que ellos mismos son los que votan para que alguien de los nominados salga de la competencia.

Así reaccionaron los participantes al escuchar a Fernando / DailyMotion

Como resultado, Romina Marcos resultó eliminada hace unos días y esto hizo enfurecer a Leslie, quien juró vengar la salida de su cuñada. Además, la hija de Niurka mandó una carta para los participantes, advirtiendo que se cuidaran de Fernando, lo que le jugó en contra al exparticipante de ‘La Isla’,, quien recientemente fue eliminado con solo 10 votos a su favor.

Fernando Alonso confiesa que pudo conocer a su padre

Previo a la eliminación de Fernando Alonso, Leslie le dio un mensaje al enterarse que estaba en riesgo su permanencia en el reality: “Solo quiero decirte de frente, que a pesar de que para mi no eres una persona leal, honesta e íntegra, te deseo suerte, mucho éxito y que en la vida recibas mucho amor para que lo que traes dentro se transforme en buena energía”.

Al enterarse que sus compañeros solo le dieron 10 votos a su favor, por lo que era uno de los eliminados, Fernando Alonso rompió en llanto confesando que se encuentra en un proceso de sanación y volverse una mejor persona, pues ya pudo conocer a su padre biológico.

Confesó que ya conoció a su padre biológico / DailyMotion

Aunque no dio más detalles sobre el encuentro, sí dijo que ha sido un gran momento para él: “Antes que nada quiero agradecerle a las personas que me dieron su confianza, me dieron su voto. Felicidades a las personas que no votaron, me imagino que han de estar muy felices”, dijo.

Y agregó: “Algunos de ustedes saben que una semana antes de entrar aquí conocí por primera vez a mi padre, en 45 años por fin supe quién es mi padre y estoy sanando cosas con mi madre, entonces, yo sé que Dios tiene cosas grandes para mi allá afuera y les deseo, éxito, fortuna y mucho amor para todos”.

Ahora, Fernando Alonso tendría la posibilidad de regresar a la competencia de ‘Los 50’ gracias a que algunos de los recientes eliminados como Alfredo Adame y él, serían parte de una dinámica para que vuelvan aunque no se ha revelado en qué consistirá el juego.

