Exintegrante de ‘La casa de los famosos’ se casa: ¿Su prometido no la dejará regresar a la televisión?

¡El amor llegó a la vida Daniella Navarro! Luego de que la exparticipante de ‘La casa de los famosos’, de Telemundo, sostuviera un romance con Nacho Casano dentro y fuera del reality —¡ya hasta se iban a casar!— hace unos meses, anunció que estaría comprometida con el hombre de su vida.

Recordemos que en junio del 2023, la actriz venezolana confirmó su ruptura con Casano. Ella se dijo “soltera y feliz”. Según Daniella, su relación con el también histrión terminó debido a que él “le quitaba la paz”.

Daniella Navarro y Nacho Casano / Instagram

Daniella Navarro anuncia su compromiso con un hombre de 60 años

Ahora, Navarro se mostró verdaderamente plena al anunciar que en diciembre llegará al altar. ¡Se comprometió con Jorge Campillo, piloto colombiano, de 60 años!

Daniella compartió que ambos se conocen desde hace 15 años. Él es tío de su mejor amiga y lo conoció en 2009 en un restaurante de comida venezolana. ¡Fue amor a primera vista!

Luego de hacer público su compromiso a través de diversas fotos en su cuenta oficial de Instagram, Daniella dio más detalles de lo que será su boda. Esta se llevará a cabo el próximo 14 de diciembre en Medellín, Colombia. Sumado a que organizarán antes una ceremonia civil en Miami.

“Mi suegra cumple 90 años; ella es sumamente católica, igual que mi madre, y mi suegra nos mandará a exorcizar porque decía que vivíamos en pecado. Para honrarla a ella y que Dios nos dé el placer de poderla tener y que vea que ya no vivimos en pecado (nos casaremos en Medellín)”, dijo.

¿El prometido de Daniella Navarro no la dejará volver a trabajar en televisión?

Tras confirmar su compromiso con Jorge Campillo, lo que llamó la atención en redes sociales fue la pregunta de, ¿qué pasara con la carrera de Daniella en la televisión.

Luego de subrayar que Jorge no es su “sugar”, la actriz venezolana dejó claro que no tiene necesidad de trabajar. Esto, debido a que su prometido la apoya totalmente.

Daniella Navarro / Luis Marín

Navarro remarcó a una revista de circulación internacional que ella trabajará por placer y no por “necesidad”.

“Algo que voy a hacer, como me dijo él, además de disfrutar mi relación, es (trabajar) más por placer que por necesidad. Ya elijo mis proyectos. Sigo haciendo mis cosas porque me encanta, pero ya no digo a todo sí, sí, sí”. Daniella Navarro

Agregó: “Eso es una de las cosas maravillosas, pero no es mi sugar, no me tira una mensualidad de $20,000 dólares. No, señores, no tengo un sugar. Aunque debería de escuchar consejos de mis seguidores (risas)... Jorge no me va a sacar de la televisión. A él le gusta que yo haga lo que me gusta”

Con lo anterior, Daniella puntualizó que no abandonará su carrera en la industria por petición de su prometido, sino que ella elegirá sus propios proyectos.

¿Daniella Navarro estará en ‘La casa de los famosos All stars’?

Además, en la misma entrevista, respondió si será parte del la nueva temporada de ‘La casa de los famosos’ en su versión ‘All stars’. Ella dijo:

“No voy a estar. Creo que mi prioridad es mi familia, mi hogar, mi hija. Quiero seguir haciendo conducción en ‘La mesa caliente’ (Telemundo)”.