Jimena Longoria ¿se cuadra en VLA? Presume taconazo tras fuertes críticas del público

Fue a principios del mes junio que Jimena Longoria llegó a Venga la alegría como parte de los cambios que el matutino de TV Azteca implementó para subir el rating.

A pesar de que Longoria no tiene experiencia en la conducción fue la nueva apuesta del programa para refrescar el contenido y las dinámicas.

Han pasado algunos meses desde su llegada y las críticas continúan para la esposa Gualy Cárdenas, quien actualmente participa en el reality show La isla reto Turquía.

Recientemente Jimena estuvo en el pódcast de Pedro Prieto y Titi Jaques llamado Auténtico, en el que la conductora habló sobre la maternidad y su desafío de estar al frente de un matutino.

Así fue su primer día en Venga la Alegria. / Cortesía Azteca

Ahí Longoria reveló que la gente la comenzó a criticar debido a su vestimenta. Esto se debe a que la mayoría de sus outfits para el matutino los combinaba con tenis por lo que a los televidentes no les gustó nada.

Pedro le cuestionó a Longoria cómo recibió estos comentarios: “Eres una conductora que tiene tenis en un matinal. Eres la primera que lo hace”.

“Soy una persona que se dio a conocer por redes sociales y siempre he sido yo. Nunca he fingido. Salgo en mis redes sin maquillar. De hecho, nunca me maquillo. Yo en mi casa nunca me maquillo. Soy de puro bloqueador. Soy cero producción”, dijo la también influencer.

Jimena Longoria es duramente críticada por usar tenis en un matutino / TikTok / Instagram

Jimena reveló que cuando la invitaron a formar parte de Venga la alegría lo primero que preguntó era respecto a la vestimenta que tenía que usar, pero la producción le aseguró que podía salir con tenis sin imaginarse las críticas que podría recibir por parte del público.

“Entonces a mí cuando me invitan al matutino, me dicen: ‘Oye, pues vas a ser conductora y de las titulares’ y yo: ‘Qué me tengo que poner’, pues es lo primero que te preguntas, porque es lo primero que ves. Les dije: ‘Va, pero tengo que ser yo para sentirme cómoda para poder ser yo’. Qué es sentirme cómoda, pues tenis, y no significa que porque estés en tenis estés fachosa o tengas que verte mal. Entonces dije: ‘Nunca me vas a ver desarreglada, pero quiero sentirme cómoda”, detalló.

La conductora señaló que nunca imaginó que usar tenis en pantalla chica iba causar tanto impacto entre los televidentes.

“Nunca imaginé el trauma psicológico que iba a causar que una conductora en un matutino se atreviera a usar tenis. ‘¿Qué onda con esa conductora fachosa?’ y yo de '¿Neta? ¿Esto galáctico es fachosa?’ Pero generó tantos comentarios de: ‘Fachosa’, ‘No puede ser’, ‘Se debe poner tacones porque así es’. Yo ‘pero así en dónde. Me duele la rodilla y no sé ocupar tacones’”, comentó.

Aunque muchos la criticaron por usar tenis, sus fieles seguidores la felicitaron por seguir con su esencia y no perderla a pesar de estar en Venga la alegría. Sin embargo, fue tanta la presión por parte del público del matutino que la conductora accedió al menos llevar unos días tacones y otros continuar con su estilo para sentirse cómoda.

Jimena Longoria es duramente críticada por usar tenis en un matutino / TikTok / Instagram

A través de las redes sociales del matutino mostraron un video en donde Jimena Longoria se ve con un vestido en verde botella y unos zapatillas altas en color plata y simplemente se limitó decir : “Los lunes de tacón”, para dejar en claro que se adaptando a su nueva etapa como conductora.

Por su parte los comentarios estuvieron divididos aún, pero muchos celebraron que la presentadora se pusiera zapatillas para conducir el programa de TV Azteca: “Jimena eres única con tenis o tacones eres elegante”, “Así debería salir todos los días”, “Ay, no, regrésenle los tenis. Ella estaba marcando la diferencia en la TV. Su vestimenta era híper relajada y natural”, “Qué diferencia, así se ve hermosa”, “Milagro que se puso zapatilla, qué bien, así se nota más guapa”, fueron algunos de los comentarios.