Carín León es acusado de “promover” el consumo de sustancias ilícitas tras polémico comentario en concierto

Óscar Armando Díaz de León Huez, mejor conocido como Carín León en la industria musical, está dando de qué hablar por un polémico comentario que hizo durante una presentación que realizó durante el pasado fin de semana en Hermosillo, Sonora.

Previo a cantar uno de sus éxitos, el intérprete de La boda del Huitlacoche mencionó que los artistas no eran “ejemplo de nadie”, pues su única labor es hacer música, y admitió que, en ese momento, le daban ganas de consumir “p3rico”, es decir, c0c41n4.

“Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un p3rico, lo que es. Como buen hermosillense” Carín León

Aunque se dijo consciente de que sus palabras iban a causar cierta controversia, dejó ver que no le interesaban las críticas y hasta se mostró orgulloso de sus declaraciones.

“¿Para qué les voy a decir que no, si sí? Y al que no le guste es su problema, ni modo ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera! Se me antoja echarme un bote y un p3rico. Es que soy artista”, expresó.

La reacción de los presentes fue muy diversa, pues algunos aplaudieron sus declaraciones, mientras que otros solo se limitaron a guardar silencio y esperar a que el artista interpretara alguna canción.

Carin causó diversas reacciones entre los presentes / Instagram: @carinleonoficial

Internautas critican a Carín León

Al igual que los asistentes al evento, los internautas manifestaron opiniones muy divididas en redes sociales. Si bien algunos lo defendieron y aseguraron que, probablemente, todo era “sarcasmo”, otros lamentaron que esté “promoviendo” el consumo de sustancias ilícitas.

“Espero que todo haya sido una broma”, “Es un talento sonorense, pero estuvo muy mal comentario, con todo respeto, Carín León”, “Debe ser sarcasmo. No se lo tomen tan en serio”, “Se le acabó el teatrito a Carín León, sacó su verdadero yo”, “Cancélenlo”, señalaron algunos comentarios.

Hasta el momento, Carín León no se ha pronunciado ante esta polémica y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar su sencillo The one, en colaboración con Kane Brown.

